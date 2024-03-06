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觀察站╱朱揮刀黃復興 衝擊2026選舉？傷及連任？

記者 鄭媁王寓中

國民黨主席朱立倫啟動大規模黨務組改，黃復興黨部將走入歷史。黃復興轉型迫在眉睫，黨中央每月3000萬元(台幣，下同，約95萬美元)的人事與行政費用支出，黃復興所需經費就達500萬元，加上資深黨員的凋零，黃復興體系的存亡，都讓黨中央不得不正視危機；這波改革是否會衝擊2026年選舉布局，或更加鞏固黨魁威望，值得觀察。

1956年成立的黃復興黨部，被稱為「黨中之黨」，也是國民黨內唯一尚未解散的特種黨部。黃復興系統以退伍的榮民、榮眷為主，黨員凝聚力強、服從性高，一向被視為國民黨的鐵票部隊；在最高峰時期，黨員曾達廿萬餘人。

黃復興黨部，正式名稱為國軍退除役人員黨部，又稱榮民黨部，「黃復興」為其黨部代號。1955年10月，蔣經國為維護退除役官兵權益、並希望榮民家眷支持國民黨，因而研擬籌設榮民黨部。1956年7月黃復興成立，寓意「炎黃子孫，復興中華」。各縣市多以「黃國Ｘ黨部」或「黃榮Ｘ黨部」命名，黨部則全設在國民黨中央及各縣市黨部內。

黃復興的裁併，過去在黨內一直有人討論，但從未真正動刀改革。黃復興黨員名冊只有黃復興黨部能掌握與聯繫；近年黃復興黨部縱然在選舉影響力式微，但在黨內選舉，特別是黨主席選舉，一向扮演最重要關鍵，甚至「得黃復興者得黨魁」。

江啟臣接任黨主席後，為推動組織年輕化，曾有意將黃復興黨部調升為一級單位退伍軍人委員會，更一口氣換掉前主委金恩慶及13位支黨部主委，當時引發內部強烈反彈，後來江啟臣連任黨主席失利，相關改革也暫止步。

朱立倫選後揮刀黃復興，據了解，黨內有人提醒將傷及明年黨主席改選爭取連任之路，但朱意志堅定回稱：「難道這樣就不改革了嗎？」並一度傳出與軍系要角溝通過程不順利；朱對黃復興須轉型十分堅持，並說服將以新型態方式服務黨員，讓軍系要角態度出現軟化。

國民黨 江啟臣 蔣經國

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