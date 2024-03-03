新聞評論／推閹割版不在籍投票 綠仍想敷衍了事

國民黨主席朱立倫（中）日前受訪時表示，不在籍投票，就是包含所有的投票。他批評民進黨打著民主，走民主倒退的路線，並強調會經由立法院來推動。(記者黃義書／攝影 )

行政院日前提出「全國性公民投票不在籍投票法」草案，看似有意推動延宕多年的不在籍投票制度，然實際上，範圍僅限制在全國性公民投票，總統副總統和其他公職人員選舉仍未能適用；技術上，也只有「移轉投票」，而無特設投票所和通訊投票 。面對世界潮流和公民參政權保障，民進黨 仍然只想虛晃一招。

台灣討論不在籍投票超過二十年，但一直只限於「選務、公務人員」在「同縣市」的移轉投票，對於因工作、就學或其他原因無法在戶籍地投票者未能納入其中，無異是對其參政權的巨大剝奪。因此每逢選舉，不在戶籍地卻有投票意願的公民，就必須面臨「耗費大量交通成本回鄉投票」和「放棄投票」的抉擇；海外公民更多數放棄投票。至於未受褫奪公權的在監受刑人，雖有投票權，卻是名存實亡。

因為缺乏不在籍投票制度，近年即發生兩次重大爭議。一是2022年九合一大選正逢新冠疫情，疫情指揮中心下令受隔離者不得外出投票，引發爭議；二是此次總統、立委大選，有受刑人要求在監獄設置投票，案經最高行政法院裁定，受刑人的聲請遭到駁回。但如果有完整的不在籍投票設計，就不會發生這些爭議。

長期以來，民進黨對於不在籍投票，始終抱持抗拒、反對，甚至抹黑、抹紅的態度。早在2011年，馬政府擬推動不在籍投票，民進黨即大力反對，宣稱這是國民黨「準備作票或控制投票的奧步」，更以「防止中國干預選舉」為由，抹紅不在籍投票。事實上，當時馬政府的提案，僅有「移轉投票」，並無通訊投票，根本無涉海外公民的投票權。

民進黨反對不在籍投票，其實與制度設計是否完整、選舉是否容易被操控無關，純粹只是政治考量。在民進黨眼中，不在籍投票適用對象最大宗，是海外公民和不在戶籍地工作的軍公教人員，前者又以在大陸的台商人數最多，兩者都被民進黨認為是「藍營票倉」。至於不在戶籍地就學的學生，雖然過去支持民進黨者較多，但兩相比較，顯然「弊大於利」。加上此次選舉，民進黨青年選票嚴重流失，自然更無心推動不在籍投票。

至於所謂「防止中國操控台灣選舉」，更屬無稽。全世界採用不在籍投票乃至通訊投票者超過一百個國家，包括美國、日本、南韓等國，在美中對峙背景下，難道這些國家就不怕「選舉被操控」？很顯然，只是其他國家更重視對公民的參政權保障罷了。

這次行政院提出的草案並無新意，只是二年多前的舊案重提。而民進黨將不在籍投票限定在全國性公民投票，排除選舉，原因也很清楚。2018年民進黨在「公投 綁大選」大敗，隔年即強修公投法，將選舉與公民投票脫鉤，致使任何公投都極難通過。因此公投可否不在籍投票，對結果影響有限，民進黨也樂得以此敷衍人民。

此次大選結果，無疑為推動不在籍投票營造契機。國民黨過去就積極推動不在籍投票制度，且新科立委業已提出針對選舉的「不在籍投票法草案」；民眾黨亦將不在籍投票列為重點法案。民進黨在立法院予取予求的時代已經過去，只要藍白兩黨合作，取得「保障人民參政權最大化」的共識，全面推動不在籍投票，不是難事。

民進黨也不應再以選票考量阻擋不在籍投票，而應以保障民權為要。行政院閹割版的「全國性公民投票不在籍投票法草案」只是在敷衍人民；將選舉、公投的不在籍投票一步到位，且納入海外通訊投票，才是正辦。