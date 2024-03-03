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立院委員會攻防戰 藍主打食安電價 綠要唐鳳期末考

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北3日電
數位部爭議不斷，有綠委預告「要給唐鳳好看」。（本報資料照片）
數位部爭議不斷，有綠委預告「要給唐鳳好看」。（本報資料照片）

立法院各委員會明起展開攻防重頭戲。國民黨團主攻民生食安議題與金廈海域衝突，並將鎖定蘇丹紅事件、開放印度移工、健保藥價調整及電價調漲等重大政策強力監督；交委會民進黨籍召委李昆澤安排數位部長唐鳳報告，由於數位部爭議不斷，有綠委預告「要給唐鳳好看」。

衛環委員會國民黨籍召委王育敏說，蘇丹紅事件波及範圍大，衛環委員會明安排專題報告，強力監督行政院食安辦和衛福部。內政委員會無黨籍召委高金素梅明安排海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等官員針對金門撞船案專題報告，管碧玲態度強勢，朝野攻防過招，預料將成明天主戰場。

周三內政委員會則鎖定赴陸團禁令，要求陸委會、交通部說明。衛環委員會同日針對政府開放印度勞工一案，要求勞動部長等官員說明對本地勞工就業市場的衝擊。針對民眾關注的電價調漲案，經濟委員會國民黨籍召委楊瓊瓔也邀請台電周四說明。健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥，衛環委員會周四也將要求官員說明備詢。

藍營戰場遍地開花，綠委將矛頭對準自己人。數位部長唐鳳頻頻花費公帑出國，引發質疑，李昆澤周四邀請唐鳳報告去年出國成效及說明今年預計效益。民進黨人士表示，委員會第一周就把唐鳳請到立院來做業務報告，已有「期末考」意味，若唐鳳表現欠佳，那去留問題恐怕更枱面化。

綠委私下表示，政府打詐不力引發民怨，數位部難辭其咎，且名為數位部卻官僚氣息重，數位部的自我定位認知與社會期待嚴重不符；核心業務都辦不好情況下，編列大筆預算出國，唐鳳整天在國外吃好住好，被國會修理也是剛好而已。

國民黨 健保 勞工

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