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蔡英文「德政」將屆 台飛官年底恐現退伍潮

記者程嘉文／台北2日電
軍方官員表示，今年底退伍人數目前很難估計，但是狀況不容樂觀；此時正逢F-16部隊擴編，將使缺員問題更為嚴重。（本報資料照片）
軍方官員表示，今年底退伍人數目前很難估計，但是狀況不容樂觀；此時正逢F-16部隊擴編，將使缺員問題更為嚴重。（本報資料照片）

台灣向美採購66架F-16C/D Block70戰鬥機，將於明年返國，空軍戰鬥機兵力因此擴充兩成。然而今年底，台灣軍方卻將迎來近年最大一波退伍潮，原因居然是四年前蔡英文總統親自宣布的「德政」。

當時蔡總統指示行政院，大幅提升飛行員的不退伍獎金，然而絕大多數飛官的續服契約，都於今年底屆滿，面臨續留或退伍的抉擇。加上近年共機越界導致部隊壓力沉重，疫情後復甦的航空業又急需機師，都使得年底退伍潮勢所難免。

為減少被民航挖角的誘因，台灣軍方飛行員設有「續服獎助金」制度。服役超過14年、已可退伍的飛官，如選擇繼續留營，可領取獎助金。續服獎助金一簽5年，每年發放，如果中途決定退伍，必須退還先前已領金額。2020年1月2日，參謀總長沈一鳴搭機失事殉職，蔡總統在公祭儀式上宣布，飛行軍官續服獎助金將大幅調升。

原本獎助金的額度，是少校、中校每年60萬(台幣，下同)，上校48萬。新制特別強調挽留中校，駕駛定翼機者每年144萬，每月比舊制加薪7萬元；少校與上校則為每年108萬，每月也加薪4萬至5萬。旋翼機方面，中校每年102萬，少校與上校72萬。

在大幅增加獎助金後，薪水最高的快速機（戰鬥機、噴射教練機）中校飛官，月收入包括續服獎助金12萬元、飛行加給8萬6400元，加上原本的薪水，約為27萬元，已高於國內航空公司的副駕駛。

當時國防部規定，陸海空軍飛官的續服獎助金契約，全部改從民國109年1月1日起算。換言之，蔡總統第二任期的四年，幾乎所有人都被契約綁住，這幾年的飛官退伍比率，自然也是近年最低。

今年底，除了少數剛可領取獎助金的年輕飛官，絕大多數校級飛官，都面臨重新抉擇生涯規畫機會，等於把過去四年退伍的可能性，全部集中到今年底。幾乎全軍的飛官都得要考慮，是續簽保證留營五年，或是趁年齡合適轉往航空公司發展。

軍方官員表示，除了疫情後航空公司積極招手徵才，近年共機頻頻繞台，第一線部隊非常辛苦，目前已有飛官選擇提前賠錢退伍的例子。今年底退伍人數目前很難估計，但是狀況不容樂觀；此時正逢F-16部隊擴編，將使缺員問題更為嚴重。

疫情 國防部 蔡英文

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