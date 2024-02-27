徐巧芯貼LINE截圖控下指導棋 管碧玲稱請立委協助

中國大陸快艇翻覆2死風波延燒。海委會主委管碧玲、前立委段宜康前天在臉書 澄清網絡假訊息。國民黨立委徐巧芯晚間則在臉書貼出一張LINE 對話截圖，質疑管碧玲到處在綠營群組內下指導棋，要公開請問管碧玲，「這2月23日的Line對話截圖，是造假嗎？」

本報系聯合報報導，徐巧芯指出，2月23日的LINE對話截圖，管碧玲有沒有到處在有綠營政治人物的群組內下指導棋，請他們口徑一致幫忙擦屁股？是造假嗎？在真相未明之間，海委會主委若有什麼話要說，應該公開對全民說，而不是只私下偷偷摸摸地跟民進黨的立委說。

在徐巧芯貼出的截圖中，管碧玲在第九屆立院黨團成員群組中發布訊息，指「海上的三無船舶，陸地上就是沒有駕照 ，開沒有車牌的車上路，對航路安全、漁民權益、海上安全以及治安都有很高風險」、「另一個角度是，因此這是兩岸都重點取締的對象，中國嚴打的資訊，例如他們抓到就是拘留、重罰然後「拆解」非法船隻，沒有在只有驅逐的」等語，並請大家幫忙支持海巡，協助說明這些內容。

台北中國時報報導，管碧玲表示，她是謙虛地請立委們協助說明、科普知識，不是下指導棋，也不是帶風向。管也透過副主委吳美紅在主管會報提出3項具體指示，包括研議成立策進小組，針對執勤裝備及執勤管理加以改善，其次是主動澄清破除假訊息，最後則是確實虛心整體檢討。

管碧玲認為，海巡同仁在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，且案發後的媒體應對仍有精進的地方，等到事件告一段落，必須針對此案整體處理過程做檢討。