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管碧玲澄清「不撞船會囂張」對話是造假 徐巧芯再洩LINE截圖

記者鄭媁／台北26日電
中國大陸快艇翻覆2死風波延燒。海委會主委管碧玲、前立委段宜康昨天在臉書澄清網絡假訊息。國民黨立委徐巧芯晚間則在臉書貼出一張LINE對話截圖，質疑管碧玲到處在綠營群組內下指導棋，要公開請問管碧玲，「這2月23日的Line對話截圖，是造假嗎？」（取材自徐巧芯臉書）
中國大陸快艇翻覆2死風波延燒。海委會主委管碧玲、前立委段宜康昨天在臉書澄清網絡假訊息。國民黨立委徐巧芯晚間則在臉書貼出一張LINE對話截圖，質疑管碧玲到處在綠營群組內下指導棋，要公開請問管碧玲，「這2月23日的Line對話截圖，是造假嗎？」（取材自徐巧芯臉書）

中國大陸快艇翻覆2死風波延燒。海委會主委管碧玲、前立委段宜康昨天在臉書澄清網絡假訊息。國民黨立委徐巧芯晚間則在臉書貼出一張LINE對話截圖，質疑管碧玲到處在綠營群組內下指導棋，要公開請問管碧玲，「這2月23日的Line對話截圖，是造假嗎？」

網絡假訊息是管碧玲與段宜康的對話，內容指管碧玲說，「越界不撞他們的船，他們會越來越囂張。對中國現在就是要強硬。」管碧玲澄清後並表示，只想達到把她妖魔化的效果，「看起來認知作戰體系很完整」；不是針對海巡人員，選擇抓她當稻草人射箭。

徐巧芯昨晚表示，管碧玲等人在臉書上貼出一張圖，說有人在網路上散播某張LINE對話是造假，試圖把海委會種種失職全部導向「中共認知作戰」，其實這就是把真實與謊言混為一談，像變魔術一樣，轉移焦點的手法而已。

徐巧芯指出，2月23日的LINE對話截圖，管碧玲有沒有到處在有綠營政治人物的群組內下指導棋，請他們口徑一致幫忙擦屁股？是造假嗎？在真相未明之間，海委會主委若有什麼話要說，應該公開對全民說，而不是只私下偷偷摸摸地跟民進黨的立委說。

在徐巧芯貼出的截圖中，管碧玲在第九屆立院黨團成員群組中發布訊息，指「海上的三無船舶，陸地上就是沒有駕照，開沒有車牌的車上路，對航路安全、漁民權益、海上安全以及治安都有很高風險」、「另一個角度是，因此這是兩岸都重點取締的對象，中國嚴打的資訊，例如他們抓到就是拘留、重罰然後「拆解」非法船隻，沒有在只有驅逐的」等語，並請大家幫忙支持海巡，協助說明這些內容。

臉書 LINE 駕照

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