合作選召委？綠不禮讓白 藍黨團態度分歧

國民黨立法院黨團24日起在花蓮舉辦為期3天的共識營，24日晚間並舉行團結同心晚會，黨團總召傅崐萁（右起）、黨主席朱立倫、立法院副院長江啟臣、黨團書記長洪孟楷及黨團首席副書記長林思銘登台舉杯致意。(中央社)

立法院29日舉行8個常設委員會的召委選舉，每個委員會各有2席召委，藍白是否合作受注目，國民黨 立法院黨團總召傅崐萁持開放態度，國民黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘主張當仁不讓；對於綠白合的可能性，民進黨 立法院黨團總召柯建銘表示沒有必要，指綠藍也無合作空間，雙方各有1席召委，無合作必要性。

中廣前董事長趙少康呼籲國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣 應動員表達支持藍白合作的立場；朱立倫昨晚表態強調，召委絕不是主席、總召或書記長決定，須尊重黨團大家意見、凝聚共識。

國民黨開議以來針對政院施政報告、食安報告、議題攻防等，內部意見不一，召委選舉就連黨團三長看法都不一致，遇到問題就以妥協、折衷方式處理，已有藍營立委私下展露不滿，認為如果黨團內部無法順利整合，未來恐會上演「茶壺裡的風暴」。

為了展現團結，國民黨昨天在花蓮舉辦為期三天的立委共識營，江啟臣直言，立法院這次組合相當特別，黨團內部也不一樣，雖然會有「火花」，但相信這兩、三天在花蓮就會有「花蓮共識」出來。

洪孟楷指出，今天共識營重頭戲會討論召委與議案，黨團大會做出的決議都會一起遵守。他個人認為應該當仁不讓，各委員會不只一個委員表達願意擔任召委，國民黨立委應該承擔起來；黨團首席副書記長林思銘也表示，國民黨應堅持主體性，在許多的法案或是各項議題的主張上，仍應由國民黨主導。

對於下周召委選舉的選情評估，柯建銘認為，召委選舉相對穩定，8席召委一字排開，就是各委員會1席召委，沒有任何可介入空間；召委選後，朝野攻防主場才算正式開始。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄評估召委選舉認為，民眾黨團應該全部陣亡，沒有人敢跟民眾黨團合作，從總統大選到立法院正副院長選舉就可以看出，所謂的藍白合作都是假的。