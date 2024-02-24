政院食安報告超過一半批馬 藍轟沒病識感

行政院長陳建仁昨赴立法院食安專案報告，但書面報告只有九頁，對台糖豬肉驗出西布特羅事件，只有一頁半的說明。國民黨 立委葉元之批評，食安書面報告一半以上在吹噓民進黨 做得有多棒，整份報告裡面只有傳達12個字「馬英九 好爛爛，民進黨好棒棒。」這就是為什麼食安問題一直出現的原因，「就是沒有病識感」。國民黨立委王育敏也質疑，政院報告通篇沒對自身檢討。

葉元之表示，整份報告從2008年開始講起，說2008年開始，馬英九做得有多爛多爛多爛，「為什麼是從2008年？因為2008剛好是馬英九上任，所以就從2008年，到現在還在馬維拉！那為什麼不從盤古開天開始講？為什麼不從陳水扁執政開始講？所以還在搞政治鬥爭嘛！」

葉元之指出，第二，說馬英九都是系統性問題，民進黨都是個案問題，所以民進黨好棒。他就問，所以蛋液洗產地不是系統性的問題嗎？農業部當時告訴業者說巴西的蛋進來以後，變成蛋液，他就實質轉型了。所以可以把它變成台灣製，所以巴西蛋可以洗產地，這是系統性問題。 葉元之表示，九頁吹噓完之後，瘦肉精「西布特羅」案子只有一頁半，裡面很清楚地提到「農業部要負責養殖跟屠宰階段，衛福部要調查販賣階段跟檢驗階段，保七總隊跟警察也要去調查實驗室的問題」，這就代表中央有責任，中央也是有職責所在。那為什麼一開始直接把問題推給台中市政府？

針對民進黨稱檢出西布特羅的「天選之肉」只有台中檢出一件，屬單一事件。國民黨立委廖偉翔質疑，同批豬肉售出372公斤，庫存剩下11.7公斤，等於是從剩下的3%檢出，如何確保97%沒有問題？

國民黨立委徐巧芯質疑檢驗方式，她追問，同批次豬肉多少占比被賣掉？農委會代理部長陳駿季回答「賣掉多少我不清楚」；徐巧芯質疑「同批豬肉只驗了3%」，陳駿季回應，這跟百分比無關，主要是同一批肉、同一批飼料」。陳建仁也反嗆徐巧芯的說法「完全是外行」，台中市檢驗極低量，就應複檢，「委員你的邏輯呢？不要再竹篙鬥菜刀」。