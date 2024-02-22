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赦扁議題又起 綠聚焦3方向 綠民代：應跟社會對話

台灣新聞組／台北22日電
國史館20日在台北國際書展舉辦《陳水扁總統訪談錄》新書發表會，邀請前總統陳水扁出席座談，他也在會後為讀者簽名。(記者余承翰／攝影)
國史館20日在台北國際書展舉辦《陳水扁總統訪談錄》新書發表會，邀請前總統陳水扁出席座談，他也在會後為讀者簽名。(記者余承翰／攝影)

蔡英文總統將交棒給總統當選人賴清德，是否特赦前總統陳水扁，再度引發討論。有媒體報導，指民進黨內部開始討論赦扁議題，並聚焦三個可能方向，包括蔡英文卸任前先特赦、賴清德就任後特赦、3位前總統所涉案件一併處理等。

民進黨立委莊瑞雄昨天表示，「不管採什麼方案，特赦阿扁就是好事」。民進黨中常委、北市議員許淑華說，要先充分溝通討論，跟社會對話。

新國會前天開議。據轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在民進黨中常會預告未來新國會「每天都會這麼激烈」；民進黨主席賴清德表示，雖然民進黨現在不是國會最多數，但仍然是執政黨，必須發揮穩定國家的力量，扮演改革第一品牌。

國民黨團與民眾黨團幹部今晚將餐敘，民眾黨主席柯文哲會親自參加，盼建立彼此溝通管道。民眾黨團總召黃國昌表示，雙方黨團幹部沒那麼熟悉，希望透過聚會，針對彼此未來要推動的改革法案廣泛交換意見，列為優先法案，回應大眾期待。國民黨團總召傅崐萁說，對柯文哲帶隊跟國民黨團共同工作會報餐敘，表達歡迎。

黃國昌表示，民進黨政府目前處於看守內閣，台灣社會不能等，如果民進黨不推動改革法案，就由在野黨來提出，今天會跟國民黨團溝通，例如國民黨立委羅智強提出的棄保潛逃罪、國會聽證調查制度、人事同意權等，有共識部分會迅速回應人民期待。

傅崐萁強調，在野黨應該攜手同心，共同制衡監督執政黨，這是在野黨天職，更是超過六成民意的期盼。

傅崐萁昨透露，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣將進入立法院外交及國防委員會，各委員會名單及預計召委人選將於周末的共識營公布。

民進黨 國民黨 賴清德

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