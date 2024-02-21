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IT大臣打詐不力挨批 唐鳳：去留由長官決定

台灣新聞組／台北21日電
數位發展部長唐鳳近期成綠營箭靶。(記者杜建重／攝影)
數位發展部長唐鳳近期成綠營箭靶。(記者杜建重／攝影)

數位發展部長唐鳳近期成綠營箭靶，民進黨派系人士證實，唐鳳不適任議題已悶燒許久。立法院昨天開議，唐鳳備詢前受訪表示，各界批評指教，她都看到了；內閣現在是看守凍結期間，她的去留由長官決定。

面對以資安院董事長名義出席聯合國相關會議，不用部長身分等相關爭議，唐鳳昨天自清沒自我矮化問題，這是美國邀台灣參加「網際網路未來宣言：共同行動」(ＤＦＩ)論壇，她親自出席活動也出席雙邊會談，只是當場接獲一些資訊，ＤＦＩ那場若實體進場可能會有衝突，才改用線上方式參與。

唐鳳說，這兩天各界對她的批評指教，她都看到了，她向來是有則改之、無則嘉勉，從不會用派系角度去解讀；各界對數位部有許多期許，特別是在源頭防詐，今年也特別編列九位數預算，很期待新國會能支持包含電子簽章法在內等法規。

行政院長陳建仁昨被問及唐鳳下台是否朝野共識？陳建仁未正面回應；但對打詐工作，他表示，希望數位部繼續精進相關施政。

在內閣將異動之際，數位部長唐鳳傳出位子難保，不僅在野黨，連民進黨內部都隱約有股力量要她下台。去年立法院大砍數位部今年出國預算，砲火主要來自民進黨立委，即可嗅出不尋常味道。這裡面固然有派系之爭的影子，但數位部讓外界留下打詐不力或不務正業的印象，使得唐鳳下台有了充分的理由。

數位部全稱「數位發展部」，2022年8月掛牌上路，從名稱就可清楚知道，數位部職責是促進台灣產業的數位發展，但成立以來，先不說這個全新的部會有沒有帶動起整個產業發展，光是社會上資安事件層出不窮、打詐成效不彰，就讓外界對這個擁有大筆預算及龐大人力的部會大感失望，也使得這位日本媒體形容的「天才ＩＴ大臣」光環盡褪，但唐鳳似乎未能意識到情勢對她不利；而她，又辜負了外界哪些期待？

對她最大的殺傷力，就是台灣社會詐騙橫行；而源頭防詐不力，這筆帳因此算到唐鳳頭上。且不只民眾抱怨，其他部會也責怪數位部究竟做了什麼？尤其民眾最不能理解的是，數位部說要從源頭攔截，要與Google及Meta溝通，平台照樣不理會，冒充名人詐騙的案例絲毫沒有減少；搞了半天，只弄出一個辨識政府簡訊的「一一一政府專屬短碼簡訊平台」。言下之意，就是要人民自求多福：再被騙，就是你自己傻。

除了市井小民被騙，近年企業資安事件頻傳，被駭案例也時有所聞。唐鳳口口聲聲要提升台灣「數位韌性」，就算此事是大工程，很難一蹴可及，但看不到改善進度，已讓人民失去耐性。

而民眾對唐鳳的印象就是，她簡直有如外交人員般經常出國。數位部幾乎每個月派員出國，但出國交流後帶回哪些新應用、是否提升了台灣數位環境？都被打上問號。

唐鳳說，這兩天各界對她的批評指教，她都看到了，去留由長官決定。長官的決定，恐怕也得符合社會觀感。

預算 民進黨 資安

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