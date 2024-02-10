我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報攜34華商 時報廣場賀年 即日起每晚9時整登1號大屏幕

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

韓國瑜到豐原發紅包 千人排隊圍廟 還有人拿韓院長春聯要簽名

記者劉柏均／台中即時報導
立法院正副院長韓國瑜（右）、江啟臣（左）10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包。（記者劉柏均／攝影）
立法院正副院長韓國瑜（右）、江啟臣（左）10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包。（記者劉柏均／攝影）

台灣立法院長韓國瑜、副院長江啟臣10日首次合體拜票，大年初一選在台中豐原慈濟宮，現場人龍綿延，還繞慈濟宮周圍，也造成交通堵塞，1000份錢母、1000份小紅包在短短20分鐘內發放完畢，還有民眾拿著8日高雄市議員李雅靜貼在服務處卻被偷走的「韓院長春聯」希望能請韓國瑜簽名，但工作人員擔心會阻擋動線，請民眾離開。

韓國瑜說，老天爺負責台灣「風調雨順」，政治人物負責「國泰民安」，要讓台灣政治乾淨、人民幸福，會與江啟臣一同努力；最後與現場民眾高喊「台灣加油、新年快樂」。

韓國瑜、江啟臣10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包，現場上千名民眾綿延廟四周，排隊只為從韓國瑜手上領取新年小紅包，周圍交通更因而堵塞，短短20分鐘，共2000份的錢母、小紅包便發放完畢。

韓國瑜說，看到「風調雨順、國泰民安」這八個字，感覺肩膀上責任愈來愈重，整個台灣，老天爺負責風調雨順，占百分之50，他們政治人物負責國泰民安，是另外百分之50，未來會讓政治越來越乾淨、人民幸福，他與江啟臣一定會全力以赴。

江啟臣說，今特別帶著韓國瑜院長，回到豐原向大家拜年，祝福鄉親平安健康、各行各業大發利市、龍耀新春，還要龍耀景氣，祈求天上聖母保佑所有鄉親，平安健康、各行各業大發利市。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，今年人潮洶湧，好像五月天到場開演唱會；今年是慈濟宮建廟300年，今年11月將舉行20年一度的百年大醮，是地方盛事，歡迎大家參加。

立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅...
立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包，現場上千名民眾綿延廟四周。（記者劉柏均／攝影）
立法院副院長江啟臣賢伉儷10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包。（...
立法院副院長江啟臣賢伉儷10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包。（記者劉柏均／攝影）
因應立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣10日到慈濟宮參拜，豐原警方積極於四周管制交通...
因應立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣10日到慈濟宮參拜，豐原警方積極於四周管制交通。（記者劉柏均／攝影）

韓國瑜 江啟臣

上一則

年前的「美麗相遇」？公車連2次撞上同棵樹 員警一聽原委笑翻

延伸閱讀

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂
民眾黨張啟楷選嘉義市長?韓國瑜前親信接黨部執行長

民眾黨張啟楷選嘉義市長?韓國瑜前親信接黨部執行長
院長上工首日 韓國瑜盼保熱情 「不想變老太監」

院長上工首日 韓國瑜盼保熱情 「不想變老太監」
忍了整天...韓國瑜首日報告：盼維持真誠熱情 別變紫禁城太監

忍了整天...韓國瑜首日報告：盼維持真誠熱情 別變紫禁城太監

熱門新聞

有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反