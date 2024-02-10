韓國瑜到豐原發紅包 千人排隊圍廟 還有人拿韓院長春聯要簽名

立法院正副院長韓國瑜（右）、江啟臣（左）10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包。（記者劉柏均／攝影）

台灣立法院長韓國瑜 、副院長江啟臣 10日首次合體拜票，大年初一選在台中豐原慈濟宮，現場人龍綿延，還繞慈濟宮周圍，也造成交通堵塞，1000份錢母、1000份小紅包在短短20分鐘內發放完畢，還有民眾拿著8日高雄市議員李雅靜貼在服務處卻被偷走的「韓院長春聯」希望能請韓國瑜簽名，但工作人員擔心會阻擋動線，請民眾離開。

韓國瑜說，老天爺負責台灣「風調雨順」，政治人物負責「國泰民安」，要讓台灣政治乾淨、人民幸福，會與江啟臣一同努力；最後與現場民眾高喊「台灣加油、新年快樂」。

韓國瑜、江啟臣10日到慈濟宮參拜，並現場發放廟方錢母、江啟臣小紅包，現場上千名民眾綿延廟四周，排隊只為從韓國瑜手上領取新年小紅包，周圍交通更因而堵塞，短短20分鐘，共2000份的錢母、小紅包便發放完畢。

韓國瑜說，看到「風調雨順、國泰民安」這八個字，感覺肩膀上責任愈來愈重，整個台灣，老天爺負責風調雨順，占百分之50，他們政治人物負責國泰民安，是另外百分之50，未來會讓政治越來越乾淨、人民幸福，他與江啟臣一定會全力以赴。

江啟臣說，今特別帶著韓國瑜院長，回到豐原向大家拜年，祝福鄉親平安健康、各行各業大發利市、龍耀新春，還要龍耀景氣，祈求天上聖母保佑所有鄉親，平安健康、各行各業大發利市。