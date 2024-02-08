黑白集／打擊地方表忠 王必勝翻車

台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅，衛福部卻忙著攻擊台中市府，還列舉「五大荒謬」數落，上演中央和地方互槓。未料，這批肉品經食藥署和台中市同步複驗，雙方均驗出禁藥西布特羅。這項結果，直接打臉王必勝，讓他威信掃地。

台糖肉品是否含瘦肉精，應該讓科學證據說話。但王必勝的思維卻非如此，他信仰的是「官大學問大」，中央官威當然大於地方；這點和陳時中 、薛瑞元是一脈相承。也因此，當各地都說「零檢出」，他不問青紅皂白第一時間就對台中市府發飆，搞得豬農都要求台中市道歉。

本來，外界都以為複驗會演成「各說各話」的終極懸案，找不到定於一尊的真相，然後把責任全推給台中市誤驗。沒想到，經學者專家的縝密監督，從檢體切片、運送、開驗全程錄影，確保無人能掉包造假，結果中央和地方都驗出瘦肉精，證明台中市並沒錯。食藥署不信邪，特別連驗三次，但三次都驗出殘留。面對這樣的結局，王必勝何止官威掃地，他還幫蔡政府丟大了臉。

有人形容，王必勝是忘了關閉「選戰模式」，因此還想藉打擊地方向上級表忠。但他在鬧出滔天緋聞 後仍受重用，高層不就是為了借重其罔顧倫理和是非嗎？誠如蔣萬安說的「別讓吹哨者噤聲」，台中市這次的吹哨行動，真漂亮！（轉載自聯合報）