我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

黑白集／打擊地方表忠 王必勝翻車

黑白集

台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅，衛福部卻忙著攻擊台中市府，還列舉「五大荒謬」數落，上演中央和地方互槓。未料，這批肉品經食藥署和台中市同步複驗，雙方均驗出禁藥西布特羅。這項結果，直接打臉王必勝，讓他威信掃地。

台糖肉品是否含瘦肉精，應該讓科學證據說話。但王必勝的思維卻非如此，他信仰的是「官大學問大」，中央官威當然大於地方；這點和陳時中、薛瑞元是一脈相承。也因此，當各地都說「零檢出」，他不問青紅皂白第一時間就對台中市府發飆，搞得豬農都要求台中市道歉。

本來，外界都以為複驗會演成「各說各話」的終極懸案，找不到定於一尊的真相，然後把責任全推給台中市誤驗。沒想到，經學者專家的縝密監督，從檢體切片、運送、開驗全程錄影，確保無人能掉包造假，結果中央和地方都驗出瘦肉精，證明台中市並沒錯。食藥署不信邪，特別連驗三次，但三次都驗出殘留。面對這樣的結局，王必勝何止官威掃地，他還幫蔡政府丟大了臉。

有人形容，王必勝是忘了關閉「選戰模式」，因此還想藉打擊地方向上級表忠。但他在鬧出滔天緋聞後仍受重用，高層不就是為了借重其罔顧倫理和是非嗎？誠如蔣萬安說的「別讓吹哨者噤聲」，台中市這次的吹哨行動，真漂亮！（轉載自聯合報）

陳時中 緋聞

上一則

小學棒球教練伸狼爪10年 逾10童受害

下一則

新聞評論／爭回調查權聽證權 新國會應有作為

延伸閱讀

瘦肉精哪裡來？全台僅1廠進口 1克3萬美元 比黃金鑽石貴

瘦肉精哪裡來？全台僅1廠進口 1克3萬美元 比黃金鑽石貴
台糖瘦肉精風波 王必勝重申台中當初應審慎評估

台糖瘦肉精風波 王必勝重申台中當初應審慎評估
瘦肉精疑雲 盧秀燕嗆中央：只顧廠商不顧人民

瘦肉精疑雲 盧秀燕嗆中央：只顧廠商不顧人民
複驗檢出瘦肉精 黃國昌喊王必勝下台

複驗檢出瘦肉精 黃國昌喊王必勝下台

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他