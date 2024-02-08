在野促陳揆報告瘦肉精 喊王必勝下台

台糖梅花肉片經複檢仍驗出瘦肉精西布特羅，日前多次質疑台中市政府的衛福部次長王必勝（左）遭在野要求道歉、下台。（本報資料照片）

台糖梅花豬肉片複檢驗出瘦肉精西布特羅，衛福部次長王必勝因先前多次質疑台中市政府，遭在野要求道歉和下台；行政院長陳建仁也被要求做專案報告。人在國外休假的王必勝表示，「我沒有任何一點有質疑錯的」，應探討為何只有台中市政府這包肉有驗出？對於外界對要求王必勝下台，衛福部長薛瑞元則說，王說的是事實，「沒有講錯話」。

對於台糖梅花肉片複檢仍驗出西布特羅，立法院副院長江啟臣 表示，衛福部未全面了解，就做出回應與結論，抹殺基層人員的辛苦與付出，如今「中央等於自我打臉」。

國民黨 立法院黨團總召傅崐萁也說，台中市長盧秀燕為民把關食安，民進黨 卻派部會首長出面叫囂，王必勝就是黨官，應辭職下台。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，農曆春節前後發生重大食安事件，引發消費者恐慌，王必勝卻把食安問題當成政治攻擊，應該自行下台，希望行政院長陳建仁不要包庇。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，王必勝沒有亂講話，只是提出背景資料，地方政府沒有造假的理由，中央政府也沒人放水，這個時候不用去指責政府。

王必勝表示，自己的質疑沒有錯，檢體由台中市提供，從頭到尾就是那一包肉，食藥署本於科學檢驗，「有就是有、沒有就是沒有」。為何只有台中市政府這包肉有驗出？ 檢體汙染無法排除。

王必勝也還原他請台中市府「審慎評估」是指什麼。他說若如台中市所說的從嚴從急，應該第一時間就發布，但他2日收到台中市通知驗出西布特羅，當時以為台中剛驗出就發布，後來才知道「台中已自己悶著頭處理這檢體兩個多禮拜」，期間檢驗22次多，「把整盒肉驗到剩下最後一點，等食藥署複驗時已是台中拿到檢體後20天了，這盒問題肉已經不復存，日後要再調查也沒有檢體了。

為此，國民黨立法院黨團研擬要求立院提前至17日開議或維持20日開議，要求陳建仁當天做專案報告。民眾黨團表態樂觀其成，回應社會期待。民進黨立法院黨則認為，立法院不需要瞎起鬨，否則只是在節骨眼再添亂。行政院表示，尊重立法院的職權。