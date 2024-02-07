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計畫暑假出訪美國 蔣萬安：朝這方向規畫約6月底、7月初

記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安7日與東京都知事小池百合子會面。（記者林麗玉／攝影）
台北市長蔣萬安7日與東京都知事小池百合子會面。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安規畫今年暑假訪美，外界解讀是為未來總統大位試水溫？蔣萬安今天表示，每一次的參訪都是很重要的城市交流，除了行銷台北，也可以借助他山之石，針對議題進行市政交流。

蔣萬安說，他每一次的出訪最重要是時間，因為在台北市會面對議會開議期間，不管去年出訪新加坡、首爾或上海雙城論壇，都是在會期結束之後，7月、8月、9月、下一個會期開始之前，這一次目前的規畫也是朝這個方向，也會是在議會會期結束之下，約6月底，7月初，這完全是時間行程安排上的考量。

蔣萬安7日與東京都知事小池百合子會面，會後媒體問蔣，是否暑假規畫訪美？蔣說，今天與小池百合子見面，每一次的參訪都是很重要的城市交流，除了行銷台北，也可以借助他山之石，包括東京明年將舉辦聽奧、雙北明年辦世壯運，雙方有很多可以交流彼此學習的東西，還有去年出訪新加坡、上海雙城論壇，都是針對議題型態進行市政交流。

蔣說，他的出訪行程是設定好議題主軸，包括到新加坡看永續發展、居住環境；出訪韓國首爾看新創文化產業，實際了解首爾青年局運作情形；到上海參加雙城論壇也簽署三項MOU，未來每一項出訪都是秉持這樣的立場。至於今年台北上海雙城論壇輪到台北市舉辦，北市府會依照慣例，下半年舉行。

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