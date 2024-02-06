少了金句多了嚴肅 韓院長改人設 就看蜜月期多長

立法院長韓國瑜（左）上任後首度視察院內，並表示秘書長周萬來（右）具有權威性，可以提供議事規則上一錘定音的意見。(記者曾原信／攝影)

立法院長韓國瑜 上工首日，一口氣連排4個公開行程。不過，面對媒體，韓國瑜一反過去金句連發常態，較為寡言、拘謹，僅「致詞」未「受訪」；主持朝野協商表現溫和穩健，更懂得借重秘書長周萬來專業，化解開議日及綠白爭議等兩大難題。韓國瑜時隔22年重返立院，除了意識到身分不同，顯然也有高人提點。

對於韓國瑜走馬上任「起手式」，綠營普遍抱著「看好戲」心態。但韓國瑜上午8時45分抵達立院，花了45分鐘視察各單位，下午和副院長江啟臣 一同會見國民黨 主席朱立倫，緊接著主持朝野協商；晚間在趕赴中央黨部出席尾牙。行程滿檔之餘，他選擇立法院內的「康園」吃午餐，還與立院職員一起排隊，充分展現親民作風。

相較四年前，前院長游錫堃上任時，在院區拜會逐一握手，韓國瑜昨一改常態，不多言，僅拱手作揖，頻說「新年快樂」、「大家都是一家人」、「以後要團隊合作」。經過醫護室，護士記得廿多年前幫韓量過血壓，韓自豪血壓完全沒問題。到了群賢樓，幕僚要他搭電梯，他說「我和秘書長年輕力壯」，兩人走樓梯到地下二樓印刷廠，再搭電梯上七樓，一路走下來。

忙碌大半天，幾乎未見「韓式金句」。直到下午主持黨團協商，韓致詞時說，這三天來很多人關切他，「不要隨便開玩笑喔」、「口袋要有手帕衛生紙喔」，弄得好像韓國瑜不是韓國瑜了。在朝野面前，韓國瑜吐露心聲，希望自己在任院長期間保有真誠與熱情本性，不想變成「滿清紫禁城來的老太監，面容枯槁」。憋了一整天，總算冒出金句。

幽默是智慧，玩笑是失言。民主國家對國會議長格局，有著高期待。韓國瑜就任院長後，改了人設，少了金句，多了嚴肅；延攬「國會活字典」周萬來在側，上工第一天安全下莊。但面對三黨不過半的國會新局，藍綠席次逼近，白營也號稱「最強戰力」，外面還有「黑韓」產業鏈隨時想找碴。在紫禁城與做自己間走鋼索，就看「韓院長」的蜜月期有多久。