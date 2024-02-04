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柯文哲：民進黨沒認真輔選 擺明要做掉游錫堃

記者周佑政、蔡晉宇／台北4日電

立法院長選舉落幕，綠白卻出現電話羅生門，民眾黨立委黃國昌點名總統府秘書長林佳龍「背叛」立法院前院長游錫堃，民眾黨主席柯文哲表示，他看不出民進黨是怎麼替游錫堃輔選，擺明就是要把游做掉，「我們都看得出來」，奇怪提名了卻每個人都袖手旁觀，不認真輔選。據了解，對於選前選後民進黨內與綠白之間的紛擾，游錫堃心境淡然，認為民主就是如此，尊重各種意見。

林佳龍辦公室昨天表示，立法院長選舉過程，中間有許多民間人士來訊、來電表達關心，許多訊息林佳龍也有同步傳遞給游錫堃及相關人士，坦坦蕩蕩，可受公評。看到黃國昌昨天的發文後，林佳龍與游錫堃通上電話，雙方對於事件發展至此皆感到無奈，游錫堃在電話中勉勵林佳龍，凡事豁達以對。

林佳龍辦公室表示，游錫堃是提攜林佳龍的前輩，多年來為台灣民主的付出，有目共睹，沒有任何人願意見到這次的選舉結果，「過程中我們的種種努力，皆是為了台灣發展，清者自清，若有半點私心，則天理難容」。

連任立法院長失利，親近游錫堃的人士說，游錫堃的心境淡然，畢竟游很早就表達退休意願，希望由年輕人接棒，但民進黨主席賴清德誠摯邀請游續披戰袍，只要民進黨需要，游就會全力以赴，向來如此。

游錫堃認為，選舉落幕，他已經認真努力過了，民主就是如此，要尊重選民的選擇。

據了解，游錫堃心裡很清楚，在院長選舉期間，黨內有一部分人積極奔走，希望多爭取非民進黨籍立委的支持，但也有些人認為不該為了院長選舉，跟民眾黨低頭，游對此都秉持民主尊重精神；至於從選前黨內的不同意見，到選舉結果出爐、綠白相關紛擾，近游人士說，就如同游錫堃常掛在嘴邊的一句話，「民主所產生的問題，要以更民主方式解決」。

民進黨 賴清德 退休

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