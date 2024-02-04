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韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

記者張睿廷／台北報導
柯建銘擔任第二屆立委時舊照曝光。（圖／洪孟楷提供）
柯建銘擔任第二屆立委時舊照曝光。（圖／洪孟楷提供）

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷在臉書貼出立法院長韓國瑜、民進黨立法院黨團總召柯建銘就任第二屆立委時的照片。

洪孟楷說，30多個年頭過去，再次立法院聚首。當時韓國瑜及柯建銘的照片跟檔案，都是民主見證。昨天突然找到立法院官網上有過去立委的資料，想起2月1日報到日，韓國瑜與柯建銘在會場中主動提及曾擔任第二屆立法委員，他找到30多年前的資料檔案照，看兩位當時性格的大頭照，對比現在，多了人生歷練的豐富、也多了做人處事的智慧。

韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。（圖／洪孟楷提供）
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。（圖／洪孟楷提供）

洪孟楷表示，他們兩位是同事，現在30多年過去，這屆更有許多新科立委，物換星移，立法院仍然是最高民意殿堂，這些過程都是民主的見證。任何立委都有在任及卸任的一天，但把握人民的託付，以民意為最高依歸，這才是每位立委應該要謹記在心好好做的事。

洪孟楷指出，他們擔任第二屆立法委員的時候，總統都還沒有民選，如今已經經歷過幾次政黨輪替，代表台灣社會不斷進步，立法院是監督政府的民意機關，大家要尊重民主，彼此尊重，共同監督行政機關。如果只是砲口向內，甚至用放大鏡檢視院長或其他不同黨派立委，這是對立的製造者，是開民主倒車的最差示範。

洪孟楷說，晃眼過去30年，明天即將在韓國瑜主持下舉行朝野協商，韓國瑜柯建銘兩位又即將碰面，這樣的歷史偶然，他們在30年前絕對沒有想過。也算是這屆開議以來，有意思的插曲。

韓國瑜 國民黨 臉書

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