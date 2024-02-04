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立院活字典周萬來任秘書長 難忘核四釋憲守住國會尊嚴

記者林新輝／台北4日電
有立院「活字典」之稱的立院前副秘書長周萬來（圖），將出任立院秘書長。（本報資料照片）
有立院「活字典」之稱的立院前副秘書長周萬來（圖），將出任立院秘書長。（本報資料照片）

在立法院服務超過40年，從「周科長」一路到「周秘書長」，周萬來謙遜的說，媒體封他活字典、教科書是厚愛，要舉一件他最難忘的事是什麼？大法官520號釋憲。這是他和立法院一群幕僚花了三個月、一天三個便當，夜以繼日準備釋憲資料，這是他在中華民國最高民意殿堂最難忘的一件事。

什麼是520釋字？何時、何事、過程發生了什麼的大爭議？2000年總統選舉，民進黨陳水扁擊敗無黨的宋楚瑜、國民黨連戰當選總統，並且完成首次政黨輪替。陳水扁就職後就指示核四再評估，時任經濟部長林信義暫緩核四工程各項採購與工程招標。但陳水扁提名的行政院長唐飛主張續建核四，只做四個月27天請辭，由張俊雄繼任。

接著陳水扁分別會晤親民黨主席宋楚瑜、新黨全委會召集人郝龍斌、國民黨主席連戰，「扁連會」結束後半小時，張俊雄宣布停建核四，行政院不繼續執行由立法院通過的核四興建預算案，此舉引起泛藍陣營立委提案罷免陳水扁，行政院決定採釋憲攻勢反擊，期望解決核四停工的爭議。

立法院依大法官會議所作第520號之解釋意旨，再予確認核能四廠預算具有法定預算效力。反對行政院逕予停止核能四廠興建之決定；行政院應繼續執行相關預算，立即復工續建核能四廠。

然而，朝野對立僵局未解、社會分裂，行政院與立法院多次協商，最後由張俊雄與立法院院長王金平簽署協議書，達成核四復工協議，立法院同時收回總統罷免案。2001年2月14日，行政院正式宣布第四核能發電廠工程復工。

核四風暴下的釋憲案，背後有立法院幕僚日夜努力不懈的痕跡，研議法條、憲法、外國憲政案例。周萬來說，王金平院長指示他，這是捍衛國會的憲法權利、國會尊嚴、國會自主的憲政大事，立法院要用最大努力做好準備。

周萬來說，那時他帶著立院法制局、預算中心等幕僚，大家用畢生所學全員準備，三餐都是吃便當裹腹，沒時間出去吃。因為，「核四風暴下的釋憲」，國會的尊嚴在此一舉。

周萬來嫻熟議事規則，深受歷任立法院院長信任，碰上議事爭議，立法院長只要「向右看」，爭議就迎刃而解。

王金平兩次為國家推舉周萬來，2014年時任總統府秘書長楊進添到立法院來報告第12屆考試院院長、副院長暨考試委員被提名人的作業，談到周萬來，王金平說，六年前周就有資格被提名為監察委員，但當時他向馬總統報告，暫留周萬來在立法院，因為周是立法院之寶，不但議事能力嫻熟、議事經驗豐富，在台灣看不出有人能出其右。到了今年，周萬來只剩一年多就要退休，立院留不住他，所以今年特別再推薦他。

由於馬英九提名周萬來是在馬王政爭、太陽花學運之後，周萬來被提名被解讀馬向王遞橄欖枝。

韓國瑜當上立法院長，王金平推薦周萬來任立法院秘書長則是是第二次為國舉才。

周萬來說，被提名考試委員時，他正在撰寫立法院議事攻防101招，那時只寫到70招。這次回娘家，他說，輔佐院長、強化深化委員會功能是當前首要的兩件工作。

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