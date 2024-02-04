黑韓產業鏈再起 趙少康籲韓國瑜小心謹慎

藍營認為「黑韓」產業鏈又再度開張，趙少康提醒韓國瑜要小心謹慎 。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜 2日上班首日，被批「沒上班」，藍營認為「黑韓」產業鏈又再度開張。對此，資深媒體人趙少康 2日出席大安區昌隆198公園啟用典禮時受訪指出，韓院長要小心一點，大家的眼睛都盯著他在看，覺得黑韓的這些人並沒有消去，現在又集中起來了盯著他看，所以他必須很謹慎、要很小心，任何事情都會給人家放大十倍、百倍。

趙少康說，因為院長主要是周二、五主持院會，沒有主持院會的時候，他有他的活動，可能要拜訪、參觀或處理自己的事情，所以最重要的是二、五院會的主持，有沒有去？主持得好不好？比較重要，但有的時候是由副院長來主持，選出副院長，不可能什麼事都院長自己獨霸，本來就是交互。

趙少康說，他會覺得第一天就盯著韓國瑜，也沒有什麼道理啦，因為第一天一定有很多事情要忙，可能他會找秘書長，要拜會之前的一些前輩，處理一些事情，但想基本上，韓院長也要小心一點。

至於會不會覺得大家未來可能都會守在院長室門口，盯著他每一天都來上班？趙少康說，也不是不可能啦，特別是開始的時候，一定每天盯著他，每天就看他幾點進辦公室、幾點離開辦公室，所以院長也很辛苦。