韓國瑜籲化解朝野惡意 李艷秋喊話別成另一個王金平

立法院尚未開議，綠白就為了立法院長選舉誰喬誰，上演互批戲碼，立法院長韓國瑜（中）呼籲化解朝野惡意，讓新國會有新氣象，圖為韓當選院長後向朝野立委致謝。（本報資料照片）

新國會甫成立就上演新三國演義，藍綠白交鋒，綠白互鬥，立法院長韓國瑜 昨天呼籲，國會新氣象，從化解朝野不必要的惡意開始。選戰激情已經落幕，民意期待國家繼續前進。烏煙瘴氣的政治口水與漫天的不實攻訐，絕非人民所樂見。立法院前院長王金平 昨與民進黨 立院黨團總召柯建銘通電話，王建議，閣揆要找中性人選，否則面對國會新環境，會「很麻煩」。

資深媒體人李艷秋昨天則在臉書粉專表示，國民黨已經拿下立法院正副龍頭，院長韓國瑜此時要展現的是監督執政的強勢作為，不要再搞朝野和諧、調和鼎鼐這些和稀泥的事，人民讓國民黨成為最大黨，「並不是期待你成為另一個王金平」。

李艷秋表示，新國會已經不再是民進黨躺著幹的局面，在野黨的起手式非常重要，拿出能耐，「上幾盤好菜給大家嘗嘗吧！」

韓國瑜5日將主持朝野協商討論開議日期，日前特地向立法院前院長王金平請益，並找王昔重用的幕僚長周萬來出任立法院秘書長。王金平昨表示，周萬來是打著燈籠也找不著的人，是最適合人選，但周萬來向韓表明，一定要他同意，他當然贊成，因為三黨不過半的國會，需要嫻熟議事，才能幫助立法院順利運作，周專業、理性，更是議事第一把手，可以處理好事情。

國民黨立委認為，韓國瑜任用周萬來，專業重於一切，是精采起手式，對韓也有加分；民進黨立委肯定周是立院「活字典」，但也提醒，秘書長只是輔佐，不代表院長可高枕無憂、混水摸魚。

立法院正副龍頭選舉落幕，綠白就爆發「電話門」爭議，新國會尚未開議就已吵得不可開交，賴清德未來是少數總統，政治局勢複雜。據了解，柯建銘昨與王金平通電話，王建議賴清德應該找比較中性的人出任閣揆，不要都想著民進黨資源一把抓，行政院必須對國會新民意展現尊重，否則會很麻煩。

對於綠白上演開撕大戰，王金平也說，國會正副龍頭選舉，本來就要爭取最大支持，綠的找白的，藍的也會找白的，都希望爭取跨黨派支持，這是很自然的，哪有什麼好吵的。

韓國瑜昨表示，選戰激情落幕，民意期待國家繼續前進。烏煙瘴氣的政治口水與漫天不實互批攻訐，絕非人民樂見。新國會新氣象，期盼大家多存一份善意及包容，也期許自己能扮演好國會議長角色，恪遵憲法、確保議事中立，守護國會尊嚴及權力分立與監督制衡的憲政體制，共同推進國家改革向前，不負全民期待。