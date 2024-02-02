立院龍頭戰掀綠白鬥 綠：歡迎柯文哲提告 別再編故事

民進黨發言人吳崢。(本報資料照片)

立院龍頭爭霸戰已落幕，但綠白隔空交火才剛開始，雙方為誰先致電溝通立法院正副院長投票 一事互批。民眾黨主席柯文哲 表示，準備提告民進黨 發言人吳崢、以及披露他致電試圖遊說民進黨高層的撰稿記者。吳崢回應，人證、事證都很完整，當事人也願意到法院把話說清楚，若柯希望到法院論是非黑白，非常歡迎。

立法院正副院長選舉結果昨天出爐，國民黨籍立委韓國瑜、江啟臣當選，民眾黨事後表示，有民進黨人士透過管道聯繫柯文哲，表達願意支持立委黃珊珊參選院長，爭取民眾黨在副院長選舉支持立委蔡其昌。吳崢指出，是柯文哲主動打給綠營一位醫界大老，但民眾黨團不接受，民進黨團也不願意。

吳崢指出，民眾黨在官方臉書指稱，民進黨人士透過管道聯繫柯文哲，表達願意支持黃珊珊參選院長，爭取民眾黨在副院長選舉支持蔡其昌，這並非實情，民眾黨話只說一半。

吳崢說，事實是昨天晚上7時多，柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任立法院長，立法院副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選；結果，民眾黨團並不接受柯文哲的意見，而民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊。

吳崢表示，民進黨若要談合作，一定是先問能不能支持游錫堃，怎麼可能要先放棄院長，尋求民眾黨支持副院長人選。柯文哲若要提告，尊重他的權利，但各黨互相爭取支持都是很正常的民主互動，重點是保持誠信對等，既然選舉結束，實在沒必要出來放話、編故事。

吳崢指出，柯文哲應該要親自說明清楚，為什麼民眾黨第二輪不投票，造成韓江配當選結果；民眾黨8票都開不出來，誰立場鬆動，一目了然。