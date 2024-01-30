黑白集／民進黨喊反歧視 是個大笑話

民進黨化身「反歧視急先鋒」討伐王志安，顯得諷刺。(本報資料照片)

大陸媒體人王志安上台灣脫口秀節目，酸民進黨 選舉消費身障者，引發軒然大波。王志安發言對身障者確實極不尊重，應該受到檢討；但民進黨化身「反歧視 急先鋒」討伐他，顯得更諷刺。

談到族群歧視，民進黨堪稱鼻祖。什麼「中國豬」、「外來種」，張口就來；歧視性的「支那」，琅琅上口。全世界都採「新冠」的科學用語，唯民進黨官員堅持用「武漢肺炎」。語言歧視暴力，俯拾皆是。

嘴巴不饒人，政策上，民進黨的歧視也無所不在。疫情期間，所有外配子女都可來台，唯獨陸配子女禁止入境。從在野到執政，綠營全力封殺通訊投票 ，說是不信任大陸台商，卻歧視了所有旅外公民。大選為營造「境外勢力介選」氛圍，竟把新住民列為查緝首位；民眾黨要提陸配徐春鶯當不分區，還沒個影就被打趴。

4年前總統選舉，「樹菊阿嬤」陳樹菊說支持韓國瑜，綠營支持者瘋傳「老人智力不足」、「老人好騙」。這次民進黨年輕選票流失，「禁抖音」，立刻成民進黨主流訴求，認為「年輕人容易被洗腦」。4年前歧視老人，如今歧視年輕人，原因就是這些人不再支持民進黨。

民進黨「反歧視」，根本是笑話。民進黨反對的，始終只有「不支持民進黨者」。如果王志安酸的是他黨，民進黨應該會拍手叫好吧！(轉載自聯合報)