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鄉鎮長、議員6缺額 補選大戰 藍辦類初選 綠陷苦戰

台灣新聞組／台北30日電
五縣市六缺額補選表 資料來源／本報系記者整理
五縣市六缺額補選表 資料來源／本報系記者整理

民進黨總統當選人賴清德五二○就職上任前，4月將面臨5縣市、6選區的地方鄉鎮長和議員補選，被視為2024延長賽。由於補選時間短，國民黨擬採類初選方式，以民調定勝負；若僅1人表態參與補選，經評估後即會徵召。民進黨則評估，目前僅在宜蘭補選有優勢，雲林及苗栗仍要加倍努力。

國民黨若拿下多數席次，將衝擊賴政府執政氣勢。國民黨立委當選人謝龍介指出，重點在民眾黨角色，也是觀察是否「藍白合」關鍵；鄉鎮長比議員補選更重要，國民黨一定要步步為營。

民進黨立委蘇治芬說，雲林海線選區仍處於失利氛圍，面對這些艱困選區，對未來賴政府是硬仗、也是苦戰，不論2026縣市長或下次總統大選，民進黨處境仍艱困。

6場補選將是「賴總統」上任前的督軍之戰，包括雲林縣虎尾鎮長、苗栗市長、台東縣大武鄉長及宜蘭、台中各一席議員因轉戰立委成功，以及原雲林縣麥寮鄉長蔡長昆涉賄選被判當選無效的懸缺，藍綠白各有盤算。

雲林縣麥寮、虎尾補選是重中之重。雲林縣長張麗善將親掌兵符、前縣長張榮味幕後運籌帷幄，地方形容「贏虎尾、贏雲林」，民進黨老將蘇治芬這次連任失利，主要就是「輸在虎尾」，這次補選也成為2026雲林縣長選舉的前哨戰。

國民黨籍虎尾鎮代會主席林嘉弘表態投入補選，2018年他才由警轉政，接下丁學忠代表會主席棒子，被地方視為補選人選。張麗善表示，林嘉弘不排除以無黨籍參選，爭取更多非藍票源；麥寮鄉長人選仍在協調。

綠營麥寮鄉長人選，目前除了民進黨前鄉長許忠富、無黨籍縣議員許留賓及前議員許志豪，曾參選鄉長的民眾黨林宜豊也有呼聲。蔡長昆和許志豪原親綠，後與綠營漸行漸遠，藍營將全力奪回麥寮。民進黨雲林縣黨部昨表示，授權縣黨部執委會2月底前徵召人選。

台中市國民黨平地原住民議員黃仁當選立委，國民黨、民眾黨多人對懸缺磨刀霍霍，民進黨仍在備戰狀態。由於台中市長盧秀燕推動「立委藍白合」獲得成果，民眾黨不排除這次補選再度「藍白合」。

民進黨宜蘭縣議員陳俊宇當選立委後，員山鄉選民結構向來綠大於藍。據了解，民進黨員山鄉民代表高明芳、李筱婷被點名，前鄉代藍萬益也願披戰袍。國民黨現任員山鄉長張宜樺風評不錯、鄉民代表楊金旺也考慮參戰。民眾黨正評估是否推派人選、提前練兵。

民進黨 國民黨 賴清德

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