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立院新人磨刀霍霍／廖偉翔：持續追蹤高端疫苗弊案

記者劉柏均／台中10日電
廖偉翔小檔案 製表／劉柏均
廖偉翔小檔案 製表／劉柏均

國民黨台中市第四選區新科立委廖偉翔，33歲首次參選就勝選，還打敗素有好評的民進黨兩屆立委張廖萬堅。廖偉翔自詡為「改革派」、「科技立委」，進入立院後，要持續追蹤高端弊案，導入AI教育資源，並打造家鄉成為宜居城市。

「我終究會走上政治路。」廖偉翔外表帥氣，母親是台中七連霸議員黃馨慧，是標準的「政二代」。他說，從小看媽媽兼顧家庭又要服務選民，耳濡目染，培養出為社會付出的志向。

廖偉翔曾擔任台中市前市長胡志強卸任市長後的辦公室主任，他說，這段期間，他奔走兩岸，看見兩岸城市發展落差，也感受到台海之間的緊張關係，促成他投身政治，希望帶動台灣持續發展，穩定台海局勢，讓民眾安居樂業。

廖偉翔在選戰後期拋出高端高層錄音檔揭弊，痛批「綠色恐怖」司法介選，讓他登上報紙頭版，他並邀請台大前校長管中閔座談，抨擊綠營「卡管事件」，讓他聲名大噪。

廖偉翔提出心理諮商抵稅並納入健保、年輕族群心理諮商支持案等政見，他說，曾有家人因心理因素，導致家庭變異，讓他看見心理健康與輔導的重要與需求，現行政策不夠充足，他要把對家人的愛，落實在社會制度上。

廖偉翔的選區是西屯、南屯，人口多，商業、住宅與產業鏈密集，是台中的精華區，他因此提出「宜居城市」、「AI核心區」主軸，除推動捷運等建設外，更因應AI是未來趨勢，盼從中央帶入資源，輔導在地產業轉型、培育青年成為AI人才。

廖偉翔說，未來服務是全面的，他就職後，會持續追蹤高端疫苗弊案，更希望投入文教委員會，發揮科技專長，將AI技能導入教育資源，讓學子從小就掌握科技力，並帶動選區轉型、更加進步。

AI 高端疫苗 健保

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