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藍營批傅崐萁爭議大 「連出來都不該出來」

記者陳秋雲／台中22日電
傅崐萁21日舉行記者會，宣布參選立法院長，國民黨人士直指「不應該出來」。(記者王思慧／攝影)
傅崐萁21日舉行記者會，宣布參選立法院長，國民黨人士直指「不應該出來」。(記者王思慧／攝影)

國民黨內搶立法院龍頭寶座鬧矛盾，台中市長盧秀燕等表態支持韓國瑜與江啟臣的「韓江配」組合。傅崐萁昨早宣布將爭取立法院副院長，黨內「直球對決」，國民黨人士說傅崐萁不要說當院長或副院長，「連出來都不該出來」。

國民黨人士分析指傅崐萁一開始沒挺侯友宜，也是導致國民黨總統敗選的原因之一。「這筆帳都還沒算，黨內沒抓戰犯就不錯了，傅此時又內亂」，冒出頭讓對手敵營可操作，現在連藍營的意見領袖和支持者都被激怒。

國民黨人士指出，過去民進黨蔡英文總統完全執政，但礙於社會對立法院正副龍頭的形象要求，立法院多為大老級如陳明文、柯建銘都不敢硬幹，選擇退讓，傅崐萁憑什麼認為自己可以對內氣壯，對外理直？如果國民黨提名傅出任立法院正副院長，負面觀感一定排山倒海而來，甚至影響侯友宜的「罷免案」，讓藍營支持者或中間選民把氣出在侯身上。

這位人士表示，傅有前科，如何代表政黨競爭立法院樞要之職，民進黨連地方黨部重要幹部都怕誤提名爭議人士受到社會批評成破口，遑論國會正副議長？「總召」一職還可以睜一隻眼閉一隻眼，競逐國會正副議長還怪別人不給假投票，實無自知之明。

國民黨 侯友宜 民進黨

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