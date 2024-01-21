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藍白科立委磨刀霍霍 要掀綠8年執政遮羞布

台灣新聞組／台北21日電
立法院2月1日開議，國民黨、民眾黨新科立委已磨刀霍霍，將強力監督執政黨。圖為先前國民黨及民進黨在議場內各自舉牌高呼口號。(本報資料照片)
立法院2月1日開議，國民黨、民眾黨新科立委已磨刀霍霍，將強力監督執政黨。圖為先前國民黨及民進黨在議場內各自舉牌高呼口號。(本報資料照片)

距離立法院開議還有10天，藍白新科立委已經磨刀霍霍，希望掀開民進黨執政8年弊病的遮羞布。國民黨立委表示，不論高端爭議、潛艦國造、軍購延宕或光電弊端，只要人民有疑慮的，進軍國會後一律嚴查清楚；民眾黨立委瞄準國會、司法、媒體改革以及財政紀律4大面向，希望強力監督執政黨，不讓選前政見變空氣。

國民黨是國會最大黨，立委當選人謝龍介表示，民進黨總統當選人賴清德曾說，人民有知的權利，他將繼續調查高端、光電等弊案，但畢竟過去八年民進黨完全執政，「該遮掩的都已經遮掩了」，他會用在台南監督賴清德的「功力」，從各種不同角度，突破民進黨長期官商勾結的封鎖線。

國民黨立委當選人廖偉翔說，高端疫苗採購合約議題現在是風口浪尖，執政黨選擇擠牙膏式的公布，他進入國會後會持續追查。過去社會有高度疑慮的口罩、快篩及雞蛋案，他會關切、查清楚。

國民黨立委王鴻薇說，辦公室陸續接到不同領域的弊案爆料，有的是陳年老案，已經陳情檢舉很多次，也無人理睬，例如合庫案。相關案件，經查明確有問題就會揭露，對於揭弊者提供的資訊都會小心處理，只要證明為真都會幫忙伸張正義。

立委當選人徐巧芯直指三項綠營執政弊案，包括潛艦國造、媒體採購預算透明化、軍購延宕問題，會盡可能提出監督。她強調，潛艦國造疑雲，若黃曙光擔任國防部長，將會當面質詢，手上也有些機密文件，以前沒有拿出來是因為沒有言論免責權，以後會拿出來在國會問政。

手握八席立委的民眾黨成了新國會關鍵少數，民眾黨團將主打「超越藍綠、最強戰力」，據了解，黨內已開始盤點優先法案，並且鎖定特定弊案準備「進攻」，初期將以國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律四大面向，作為優先推動方向。

民眾黨立委當選人黃國昌選前鎖定民進黨派系新潮流，點名賴清德有「12護法」，強力追打台南學甲爐碴案、綠能光電弊案等。黃國昌說，民眾黨團已陸續準備好要推動的法案，對於已經被荒廢很久的法案，希望能夠立即推動改革。

民眾黨立委當選人黃珊珊說，民眾黨主席柯文哲在參選總統的過程，曾經舉行十多次的政見記者會，都是進入立法院要推出的法案，民眾黨團已經在著手準備，未來都會逐一落實，不會讓政見變成空氣。

民進黨 國民黨 賴清德

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