新聞評論／批蔣萬安造謠？王必勝無視審計部

蔣萬安18日回擊衛福部次長王必勝，指他擔任立委時所看到的高端資料文件，重要內容全部塗黑，當時感覺「白色巨塔上面怎麼一片漆黑」。（記者林麗玉／攝影）

高端合約終於在大選後公開，在立委任內嚴格監督高端疫苗 的台北市長蔣萬安提出質疑，並直言「並沒拆彈完成，反而是打開另外一個潘朵拉的盒子」；衛福部次長王必勝竟批蔣「高端政治提款機提領最多」，還問蔣造謠要不要先道歉？王必勝政治性格外顯，讓他再度成了話題人物。

只是，衛福部雖然公開高端合約，但實際上只解密一小部分，高端疫苗採購保密30年也是公文明確記載，王必勝要蔣萬安要道歉什麼？王必勝如果有時間，不如好好說明高端疫苗價格如何協商及EUA的審議過程？

高端疫苗合約16日公開，蔣萬安受訪說，合約公開不代表拆彈完成，而是打開另一個潘朵拉的盒子，若經得起檢驗，為何不在大選前就公開？還有很多人質疑政府在簽約後、履約前，還沒取得製造許可及公開審查，就急著定價，接著又簽保密條款，民眾會有黑箱的疑慮，中央要清楚說明。

蔣萬安提出的質疑，也是大家心中的疑惑。民進黨總統當選人賴清德 也深知高端疫苗採購影響選情，才會在選前說要公開合約。只是衛福部形式同意，實質推諉，一直到賴清德險勝後第三天才公布部分內容，但未解疑點仍多。

曾任流行疫情指揮中心指揮官的王必勝本應就蔣萬安提出的質疑好好說明，但他捨此不為反而在臉書 重砲批蔣，指蔣在評論前，是否要為造謠封存30年道歉，因為蔣擔任立委時曾調閱資料，「調閱時這個保密5年可沒有遮蔽」，換句話說，蔣擔任立委時看過原始合約，明知保密條款為期5年，過去卻一直造謠封存30年，甚至是琅琅上口、一直講，已是造謠到無極限。

但事實恐非王必勝說了算。整件事的關鍵在於公文是否屬於密件，北市府發言人殷瑋找出2022年8月5日審計部函覆立法院的公文，內容記載：「疫苗採購專案查核結果按衛生福利部的認定為密件，本件於140年2月25日解密」，已經重重打臉王必勝。

審計部隸屬監察院，主要業務職責為審核各級政府機關之財務收支、考核財務效能、審核決算、稽察財務上之違失、核定財務責任等，嚴謹是出了名，公文上保密30年的文字不會憑空出現，王必勝拿保密5年、30年大作文章，公然把審計部踩在腳下，民眾是信王必勝？還是信審計部？

再者，即使立委有看到高端的資料，但文件處處遮蔽。蔣萬安說當時看到的資料，重要內容全部塗黑，民眾黨立委賴香伶也說「六行字中有三行半被塗黑」，看資料要登記出入時間、還不准帶手機，蔣也只能默記資料內容，衛福部擺明只想黑箱行事，防立委如防賊，公文上寫保密5年或30年，又有何差別呢？

王必勝遇到高端議題常有出人意料的演出，選前有藍營立委候選人開記者會表示掌握千名民進黨員持有高端公司股票，質疑內線交易，王必勝在臉書稱對方是「死纏爛打，走火入魔」、「實在令人厭煩」，結果有三位被他說是走火入魔的立委候選人當選立委，民眾倒是希望他們能繼續死纏爛打，打出深藏高端黑箱底層的真相。