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敗選談話未提韓國瑜？侯友宜重申感謝：永不忘這份情

記者黃子騰／新北16日電
新北市長侯友宜今表示總統選舉自己是主帥，責任全部在自己身上。(記者黃子騰／攝影)
新北市長侯友宜今表示總統選舉自己是主帥，責任全部在自己身上。(記者黃子騰／攝影)

新北市長侯友宜今至警察局主持警政工作會報，被問及與美國訪問團羅森伯格會面情形，侯友宜感謝羅森柏格對台美關係的關心，他也表示在野黨會負起監督的力量，讓台海能夠安定台灣能安全。媒體詢問與韓國瑜是否有心結，侯友宜再次強調很感謝韓國瑜及許多國民黨的前輩，這份情他會永遠記在心裡。

國民黨總統候選人侯友宜上周六敗選後，隔天周日立即開始上班恢復市政行程，今天上午10時前往新北市警局主持1月份警政工作會報。媒體詢問侯友宜將來是否會著墨黨務，侯友宜表示，國民黨在立法院是多數黨，至於檔該如何運作及團結在一起，相信主席朱立倫及黨團都會做好完整的規劃，自己會全心全意地對新北市的市政全力以赴。

媒體詢問諾魯斷交是否認為賴清德應凍結台獨黨綱，中共是否不應該在這時間點出手。侯友宜表示，面臨國家在國際空間的挑戰，新的政府要妥善研究出一套好的方式來面對。關於他的選舉搭檔趙少康在臉書發文表示幫別人選比自己選難10倍，自己選的話會更精彩，侯友宜表示很感謝趙少康，在最後一刻還是很堅持藍白合，他與趙少康都願意等到最後一刻，最後趙少康臨危受命義無反顧的挺他，這份情自己永遠不會忘。

侯友宜在敗選談話中感謝黨內許多人，但卻沒有提到韓國瑜，媒體詢問侯友宜與趙少康是否有心結，侯友宜聽聞後笑著對提問記者說「妳一定是三立的喔？」隨後侯友宜也表示，他當天已經說過，感謝不分區與區域立委的協助，而韓國瑜在開票當晚也到選辦向他致意，他當時也向韓國瑜表達12萬分的感謝。

侯友宜強調，在選舉過程中任何幫助侯友宜的人他永遠不會忘，這份情他一輩子都會記在心裡，若能適時的回報他一定全力以赴。也包含國民黨許多前輩包含馬前總統、蕭副總統、王院長、連戰主席及吳伯雄等人，自己都非常感謝大家。

新北市長侯友宜受訪被問及選後為何都未提到韓國瑜，不禁笑著轉頭對著記者說「妳一定是...
新北市長侯友宜受訪被問及選後為何都未提到韓國瑜，不禁笑著轉頭對著記者說「妳一定是三立的喔？」(記者黃子騰／攝影)

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