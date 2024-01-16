國民黨內逼宮聲起 侯友宜等5縣市長挺朱

黨主席朱立倫（左二）被點名須負政治責任辭職下台，新北市長侯友宜（右二）聲援朱，希望朱繼續領導國民黨。（本報資料照片）

國民黨 總統敗選，黨內有人點名黨主席朱立倫須負政治責任辭職下台。新北市長侯友宜 在內五縣市長昨天聲援朱，認為九合一選舉和今年立委選舉國民黨都有好成績，希望朱繼續領導，應放眼未來，在立法院監督中央執政。藍營尚有九名縣市長未發聲。

代表國民黨參選副總統的趙少康15日表示，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山當時創黨的初衷，甚至要帶點社會主義的均富色彩，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領國家發展的方向，選票會愈來愈少，選贏會愈來愈難。

對於黨內選後究責，侯友宜重申，這場選戰大家都非常辛苦，團結全力以赴，責任很清楚，如果有批評、指責甚至不滿，他完全概括承受；他非常感謝朱立倫，兩人並肩作戰，立委打出漂亮成績。

侯說，總統大選在三腳督情況下，朱面對最艱辛選戰，極盡全力扮演黨主席角色，不斷協調溝通，凝聚向心力；國民黨將成為國會最大黨，下階段是凝聚國會和各縣市長的力量，讓國家的未來能夠走向安定永續繁榮；未來也要一棒接一棒栽培年輕的朋友。

桃園市長張善政 、台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴昨也聲援朱立倫。蔣萬安提到，現在最重要是2月1日立法院正副院長選舉，希望當選立委團結一致，好好在接下來4年監督中央施政。