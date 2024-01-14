我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調

ABC：川普支持率輾壓黨內對手 拜登民調跌至新低

旅美學者：賴清德能勝出「中國因素」起重要作用

記者賴錦宏／即時報導
對於賴清德得以在這次大選勝出，旅美政治評論員鄧聿文認為，「中國因素」具有重要作用。(記者曾原信／攝影)
對於賴清德得以在這次大選勝出，旅美政治評論員鄧聿文認為，「中國因素」具有重要作用。(記者曾原信／攝影)

針對台灣這次大選結果，旅美中國政治評論員鄧聿文指出，對於賴清德選勝的原因，人們可以從不同角度分析。然而，有一點要注意：中國因素，即台灣多數選民特別是綠營選民對中國的恐懼，可能為他們把票投給賴起了重要作用。

鄧聿文15日在美國之音撰文指出，台灣這次選舉，國民黨猛打民進黨的弊案，包括高端疫苗的「黑幕」問題，賴清德本人的老宅違建、民進黨立委的自拍和偷錄等。但為什麽多數選民尤其是綠營基本盤還把票投給了賴，就值得細細琢磨。

鄧聿文認為，綠營選民最後把票投給賴清德，不是他們容忍民進黨的弊案，而是在他們看來，只有賴才能確保台灣不被中國「併吞」，免受中國專制制度的侵襲，而對侯友宜和柯文哲，他們可能就沒有這種信心。

文章稱，兩岸在過去十幾年的漸行漸遠以致現在多數台灣人，不認同自己的中國人身分，總根子在於中國的專制體制。

「在兩岸交流的2、30年裡，台灣人意識發酵壯大，成為主流民意，尤其是40歲以下的中青年，絕大多數不認為自己是中國人。很多外省二代特別是三代已經完成了身分轉變。」

對於為何兩岸交流越密切，台灣人的身分認同反而越強烈，鄧聿文說，「原因就出在，正是交流的頻繁讓台灣人認識到兩岸政治制度和政治生態的迥異，擔憂中國會借著龐大的體量，在兩岸交流中變得強勢，台灣抵擋不住中國專制體制的侵襲，從而汙染台灣的政治生態，破壞台灣的民主制度和生活方式。」

鄧聿文認為，要想台灣主流民意認同中國，唯一的可能路徑，是中國必須變革，成為一個真正的民主共和國，如此兩岸和平統一或許還有一線希望。

台灣大選開票

賴清德 民進黨 高端疫苗

上一則

台立法院龍頭不排除「自提人選」民眾黨要藍綠人選先表態

下一則

施明德辭世／2個月前向她交代遺言 陳文茜：永不退卻的領導者

延伸閱讀

立法院朝小野大 路透：賴清德可能面臨艱辛處境

立法院朝小野大 路透：賴清德可能面臨艱辛處境
多國政要恭賀賴清德勝選、讚台灣民主 中國憤怒譴責

多國政要恭賀賴清德勝選、讚台灣民主 中國憤怒譴責
賴清德：不因國會沒過半而失志 盼監督更有效率

賴清德：不因國會沒過半而失志 盼監督更有效率
賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半

賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54

超人氣

更多 >
前妻最懂？湯姆克魯斯新戀情 妮可基嫚竟覺得超詭異

前妻最懂？湯姆克魯斯新戀情 妮可基嫚竟覺得超詭異
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷