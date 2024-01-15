藍青年逼宮 張善政籲做朱侯後盾

2024總統大選國民黨吞敗，黨內出現抓戰犯聲浪，桃園市長張善政（中）表示，期待黨主席朱立倫繼續帶領國民黨。（記者周嘉茹／攝影）

2024大選落幕，國民黨 輸了總統選戰，立委選舉成為國會第一大黨，但席次未過半，前發言人蕭敬嚴昨點名黨主席朱立倫下台；青年團前總團長田方倫則點名「戰鬥藍」精神領袖趙少康扛起大旗。

桃園市長張善政 昨天呼籲黨內，對侯友宜 一定要給予最大支持，也要做朱立倫團隊最強的後盾，這次主要是對手掌握國家機器，以及在野勢力分頭而行的情況下，國民黨贏回政權的困難程度比前幾次大選更高，在朱立倫及侯友宜合作帶領下，國民黨展現出前所未有的團結與凝聚力，相信大家都有目共睹。

張善政表示，選後挑戰仍多，侯友宜首當其衝，必定會面臨對手惡意政治操作，一定要給予侯最大支持；朱立倫帶領團隊成功讓國民黨回到國會第一大黨，接下來是在野力量如何在國會合作，對民進黨形成有效監督力量的關鍵時期，「我們一定要做最強的後盾。」

蕭敬嚴表示，球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責。國民黨主席朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。

田方倫也說，朱立倫已完成其階段性任務，在此時此刻負起政治責任，給支持者交代，最適合接任的應是趙少康，趙請辭中廣董事長展現決心，選前多次賣力為藍營小雞輔選，確實帶動幾個關鍵席次。

國民黨發言人楊智伃說，現在的國民黨雖然沒有贏，可事實證明路線、改革方向是對的，只要持續改革一定能吸引年輕人的支持。她也呼籲，此刻大家應該支持彼此，不是分化彼此，只有一個為理念、為國家而團結的政黨，才能持續吸引年輕人的加入。她相信繼續在這條路上前進，未來不會再輸。

國民黨副發言人康晉瑜指出，這次選舉國民黨做對三件事，一是加速年輕化改革道路；二是為兩岸提供新論述解藥；三是以前所未有的團結面貌展現給民眾；國民黨在正確的路上或許走得不夠快，但絕對不能走回頭路，或再讓人看見國民黨不思發揮監督制衡只想鬥垮黨內同志的權謀印象，「朝小野大的新局，國民黨沒有內耗本錢。」

國民黨立委王鴻薇說，此時此刻，不是要求誰下台的時候，大家應該一起扛責任，尤其是國會，國民黨與民眾黨更應該合作，一起推動法案，打開黑箱。

不具名立委指出，藍白合談判，柯文哲虛以委蛇，國民黨卻給了柯很大的養分，若是當初有一方願意放下自我，勝選當晚站在台上的就不是賴蕭配。