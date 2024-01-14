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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

朱立倫若辭黨魁 盧秀燕動向受關注

記者王寓中鄭媁／台北14日電
2024總統大選結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜（右二）與國民黨主席朱立倫（左二）握手。（記者季相儒／攝影）
2024總統大選結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜（右二）與國民黨主席朱立倫（左二）握手。（記者季相儒／攝影）

總統大選結果揭曉，國民黨重返執政仍差最後一哩路，總統選舉敗選，但國會立委席次大幅增加；選後黨主席朱立倫是否要承擔大選敗選責任辭職，成為黨內關注議題。黨內表示，總統敗選，朱立倫再上一層樓的希望也破滅，是否要辭黨主席，黨內會有壓力，但關鍵在朱自己的決定。

國民黨這次將敗選責任矛頭指向民眾黨主席柯文哲，因藍白合作破局導致未能政黨輪替，普遍對朱立倫未多苛責；但黨內也認為，國民黨決策機制仍有很多檢討空間。

國民黨人士表示，去年總統選舉提名，朱立倫退出競爭行列，對於進退朱早已沒有自我的考量，也放下自己，總統和立委選舉朱率領全黨全力一搏，雖然總統選舉敗選，但區域立委和不分區政黨票大有斬獲。藍合白破局總統選舉本來就不利，責任不全在朱，朱也盡力了，守住國會席次，保住國民黨東山再起的本錢，朱不該因為敗選承擔罪犯責任而辭職。

朱立倫昨晚透過臉書表示，國民黨雖然沒有辦法在總統大選取得勝利，但國民黨在立法委員選舉中蠃得52席，重新成為國會第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託。

朱立倫表示，大選結果確實有高達六成的民意站出來否定民進黨。從現在開始國民黨會強力檢驗，把每一件都攤在陽光下。國民黨要持續改革，要深自反省，改革的道路不能停下。

朱若辭職，黨主席要改選，朱就算不辭，任期屆滿也不太可能再競選連任。在野的國民黨主席，多的是人要搶，黨內點名人選包括副總統候選人趙少康、前主席江啟臣等。

但黨內認為，國民黨未來的新黨魁，必定也是志在總統大位，雖然2016年和今年總統大選，先取黨主席者最後都成不了總統候選人，但當了總統候選人沒有全盤掌控黨機器，選舉也是無法完全契合施展，因此志在大位者還是要思考先取黨主席，由此評估，台中市長盧秀燕的決定，才是未來新黨魁人選的最關鍵。

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