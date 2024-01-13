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台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

批貪腐治國 韓：甩貪腐烏雲 擁抱美好台灣

記者侯俐安、屈彥辰／新北13日電
國民黨12日在新北板橋第一運動場舉行選前之夜造勢大會。圖為前高雄市長韓國瑜出席。（中通社)
國民黨12日在新北板橋第一運動場舉行選前之夜造勢大會。圖為前高雄市長韓國瑜出席。（中通社)

大選今走完最後一哩路，國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨晚力挺黨籍總統候選人侯友宜，他砲火全開痛批民進黨，連當初替民進黨取名的前立委林正杰、長期支持民進黨的李遠哲，都說民進黨二次執政，貪汙腐敗更嚴重。韓喊話，「拜託大家給我們力量和選票，改變台灣的未來，讓過去八年台灣天空上的烏雲遠離而去，一起迎接彩雲，擁抱更美好的台灣」。

「拜託台灣人民給我們力量！」韓國瑜說，總統、立委選舉，關係到2300萬人未來4年，民進黨執政8年，不光是貪汙、腐敗，把政府風氣都搞壞了，未來一定要成立特偵組，這是侯友宜堅持的信念。

立法院前院長王金平也喊話集中選票，投給會贏的「侯康配」。王表示，八年來，大家受夠無能貪腐的政府，受夠了兩岸對立衝突，充滿兵凶戰危的恐懼，受夠缺什麼就官商勾結賺走什麼，民進黨做不到就該下台。

今天也是故總統蔣經國逝世紀念日，國民黨前主席洪秀柱昨表示，經國先生雖辭世36年，迄今仍是台灣人民最推崇尊敬，因為他厲行簡樸清廉、痛恨官僚貪腐，看看民進黨的貪婪墮落已讓台灣政風瀰漫貪腐腥羶，她呼籲選民集中選票，用選票給權力傲慢者一個教訓，千萬不要「投白」，以免白白浪費選票。

民進黨 國民黨 侯友宜

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