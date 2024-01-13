我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

新聞評論／綠八年黑暗執政 3張選票決定變更好或更糟

聯合報社論
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉13日登場，投票時間自上午8時至下午4時，圖為台北市金甌女中投票所民眾投下手中神聖的一票。(中央社)
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉13日登場，投票時間自上午8時至下午4時，圖為台北市金甌女中投票所民眾投下手中神聖的一票。(中央社)

今天舉行總統及立委選舉，無論誰當選總統，或哪一黨成為國會多數，都將迎來重大改變。這些改變，不僅決定誰執政、誰在野，也決定國家未來四年乃至更長遠的政治經濟及社會發展。幸運的話，台灣會走向和平與繁榮；不幸的話，則將淪為空轉及民主法治倒退，甚至災難臨頭。

綜觀選戰最後階段的議題交鋒，包括賴清德的「賴皮寮風波」，長期被質疑的「高端案」，事過境遷但仍令人憤怒的「拔管案」，以及民進黨立委候選人羅致政被揭發的「深偽影音疑雲」，國防部「把衛星當飛彈」事件等，看似風馬牛不相及，卻是民進黨過去八年執政黑暗的總縮影。

這個縮影總結而言，就是濫用國家機器及扭曲民主；蔡政府仗著完全執政，將公權力剝削到極致。賴皮寮風波，見證的是民進黨「拆別人的房子毫不手軟，對自己的違建有百種藉口」；「高端案」則是假防疫之名，行官商勾結之實；「拔管案」是政治黑手伸入大學校園，破壞大學自主，鴨霸狂妄無所顧忌。

羅致政的影音疑雲，一則暴露了他個人私錄和蔡總統及院長對話的扭曲心機，二則暴露了蔡政府為了勝選操控司法隱瞞真相的操作。對比之下，檢調利用「反滲透法」大辦村里長，則是假藉「境外介選」之名行司法干預之實。選前四天的「衛星當飛彈」事件，國防部也淪為介選工具，台灣努力多年的「軍隊國家化」，頓時化為泡影，國家安全成了民進黨操弄恐懼的工具。這類例子，八年來不計其數。

人民期待的改變，遠不止如此。在蔡政府挾外自重、出口轉內銷的國策下，台灣加入新冷戰行列選邊站，不僅外交屢遭挫敗，連「護國神山」台積電都被迫到美國設廠，任美方予取予求。兩岸關係每況愈下，台海成了全球緊張的衝突熱區之一；國防支出大量增加，年輕人的兵役役期也得延長。

蔡政府自誇的經濟成就，實際上是建立在人民實質所得不進反退、貧富差距加大，及房價節節高升的浮洲上。民進黨一向標榜的「公平正義」，結果卻讓富者愈富、貧者愈貧，新世代不想生，人口來到負成長的「死亡交叉」。諷刺的是，這些錯誤政策的受害者，都是過去最忠實支持民進黨的年輕族群。

賴清德把自己形塑成蔡英文的「接班人」，表態他將延續蔡英文的政策；實際上，情況可能更糟。經濟上，在吃盡「反中紅利」後，已呈現明顯衰退；在國家安全層面，賴清德的台獨意識形態更難掌控，兩岸關係勢將更加緊張。

此次選舉，在「三腳督」對峙下，情勢更顯混沌。立委方面，「三黨不過半」的機率極高，若再加上一個少數總統，下屆政府如何組成充滿變數。因此，若要讓改變成真，並達成正向改變，每一張選票都不能浪費。

24年來，民進黨兩次執政，計16年。陳水扁的8年，執意組成「少數政府」，造成行政與立法對立的亂象。蔡政府八年執政，行政、立法一把抓，則造成國家機器黨私化，政治黑手無所不在。要遏止貪瀆橫行，要防止民主倒退，每位選民都要精準把握改變的可能。

如果民意要求的是改變，選舉結果即可促成改變。改變政治風氣與鞏固民主價值，不是任何政黨的專利；然而，當國家發展因執政者的錯誤而停滯或倒退，人民就應該集中選票，迫使違背民意、政策錯誤的執政者交出權力。這樣的改變，不僅是為了國家的未來，也是告誡執政者：如果做得不好，人民有權力也有能力讓他們徹底反省。

民進黨 賴清德 國防部

上一則

20年來最難預測…台灣大選躍國際新聞熱點

延伸閱讀

台選舉13日投票 藍綠白選前之夜激情催票

台選舉13日投票 藍綠白選前之夜激情催票
賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台

賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台
賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣

賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣
選前之夜 國民兩黨板橋隔空拚場 民眾黨凱道衝刺

選前之夜 國民兩黨板橋隔空拚場 民眾黨凱道衝刺

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
華爾街日報報導，台灣總統大選受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。（歐新社）

華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

2024-01-12 10:22
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金