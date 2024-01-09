新聞評論／介選牌吃到飽 反中成民進黨貪腐遮醜膏

針對賴清德日前被問到廢死議題掉頭就走，還稱是中國介選，趙少康怒批「既不修法，又不執法，這是什麼政府，自以為是進步」。（記者宋原彰／攝影）

今年總統選舉是「三腳督」，但漫天煙硝中，卻隱隱然出現了「第四方」。民進黨 最近每天喊「中共 介選」，政府甚至大抓村里長及候選人，把共產黨打成了總統選舉的第四腳，如同台灣民主的鬼魅。中共「介選」當然有虛有實，但像民進黨這樣，每當找不到藉口就推給中共介選當煙幕，也未免太方便了。從某個角度看，中共介選竟成了民進黨的萬用止痛丹。

以最近的事件為例，割頸案國中生父母透過校方發表公開信，沉痛表示「反對廢死」，認為政府必須採取嚴刑，才能阻止悲劇一再發生。未料，賴清德 當即回應說，「這當然中共介選」，其目的是想造成台灣社會分裂，藉此取得政治利益。面對剛歷經喪子之痛的國中生父母，賴清德不僅全然沒有同情和理解，也未反省教育制度及社會安全網的破漏，第一時間就對當事人貼上政治標籤，指對方是受到對岸操弄的棋子。有這麼冷酷的心腸，如果賴清德當選總統，他對民間的疾苦會有任何同理心嗎？

再如，民進黨立委候選人羅致政最近連續受到來源不明的影音資訊攻擊，一則是其不雅私密影像外流，二則是他和蔡總統間的對話錄音，話題遍及如何消災解厄、外交人事異動、行政院施政不當等，時間約在2019年前後。羅致政第一時間的反應，也說那是經「深偽」變造的影像，都是「中共介選」、「境外介選」的操作，並向調查局報案。當時，調查局宣稱「只要一天」就能識別影像的真偽；但事隔五日，外界仍未看到調查局公布任何鑑識結果。這難道要大家在「介選」的迷霧中各自猜測？

把來路不明的訊息說成中共介選，對民進黨而言，是再方便不過的「順手推」戰術。但對民眾而言，這絲毫無助於解惑及釐清真相，疑點日積月累，不信任感只會更深。尤其，民間「反廢死」的情緒已經蓄積多年，賴清德卻還粗暴抹紅受害者家屬，真是殘酷不仁。

此外，蔡政府還有一種「中共介選牌」，反映的則是政府本身的無能，同樣令人厭膩。例如，中共去年底宣布中止對丙烯等12項石化產品的優惠關稅，經濟部長王美花說，這明顯是中共選前介選的動作，政府會協助廠商分散風險，並願在WTO機制下處理爭議。這種說法，其實就是無能者的喃喃自語。

中共放話威脅可能中止ECFA已經多時，蔡政府表面上不理不睬，實際上是無處著力。如果ECFA對台灣的出口真具重要性，執政者即應作出積極回應，並透過各種管道尋求協商。但蔡政府的態度，卻讓經建部門貶低ECFA的重要性，又讓陸委會譴責中共介選會自食其果云云；如此，豈非在鼓勵對岸繼續下重手？對「芒果乾」上癮的蔡政府，過去只要揚起反中大旗，就能坐收民眾「反中」情緒的漁利；這麼方便好用的萬靈丹，既能遮自己施政貪腐無能之醜，又可誇耀綠營民主、尊嚴、愛鄉土之功，它當然會把介選牌「吃到飽」。問題是，蔡政府的貪腐濫權已罄竹難書，人們早就看穿了這塊遮羞布後面的真相！

這次選舉，賴清德之所以選得這麼辛苦，立委候選人更備受牽累，主要原因就是民眾的憤怒已難以遏抑。過去八年，民進黨非僅執政無能，蔡政府官員的紀律、道德和專業更降至史上新低。而這次選舉，執政黨卻以「介選」為名對赴陸旅遊基層村里長展開大搜捕，更將「新住民」列為嫌疑首位。如此視基層公職人員如草芥，視陸配為寇讎和「在地協力者」；民進黨連基本人性都放棄了，還能以德服人嗎？