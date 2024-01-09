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高端6大疑點 蔡政府始終說不清

記者 張睿廷
高端疫苗。(本報資料照片)
高端疫苗。(本報資料照片)

選戰倒數，高端疫苗合約再度引起關注，並成為朝野攻防焦點；政府採購高端疫苗、授權疫苗施打過程，起碼有六大疑點尚未釋疑。合約公布只是釋疑的第一步，這一步除了可審視民進黨政府是否清廉，更在釐清政府是否如外界質疑的為了少數人利益而犧牲百姓？

高端疫苗有六大疑點。首先，高端是家民營公司，衛福部尚未採購疫苗，為何高端就已經知道採購價格？其二，衛福部尚未通過疫苗審查，高端為何知道一定能夠通過？這兩點，不得不讓人懷疑高端高層與民進黨政府的關係。

第三，高端股價總是「巧合地」像雲霄飛車一樣急漲急跌，也因異常情況被金管會九次移送資料給檢方；第四，民進黨政府稱高端是疫苗國家隊，但高端疫苗賣給哪個國家？還是只賣給民進黨政府？

第五，高端如果真的是疫苗國家隊，為何今年流感疫苗要代理韓國疫苗而無法自行生產？這樣算什麼國家隊？

第六，全球主流疫苗至少都做到三期中才通過疫苗緊急使用授權 （EUA），高端根本沒有進行三期人體試驗，就在二期通過EUA，衛福部也不敢公布高端EUA審核資料，是不是我國EUA標準全為高端而設？根本沒有獲國際認可，無怪乎打高端的民眾去日本還要補打疫苗。

高端疫苗從通過到施打過程都像封閉作業，至今也無人可證明，花了這麼多公帑購買的疫苗是否擁有效力？現在又流出更多高端公司高層對話音檔，使整件事蒙上更多黑幕。

民進黨只要一天不公布高端合約與相關細節，無法做到公開透明，這樣的政府便令人難以信任。因為，無人可知，當國家未來碰到災難時，民進黨政府究竟會選擇人民優先，還是乘機大發國難財？負責任的政府，應該引領全民走出高端疑雲。

高端疫苗 民進黨 EUA

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