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藍再揭董事會音檔 質疑高端利用美國衛院牟利

台灣新聞組／台北9日電
國民黨立委鄭正鈐（右）開記者會，指出高端董事會第四段錄音檔內容，質疑高端利用美國國家衛生院的名聲，牟取政府補助、炒高股價，誤導投資大眾。痛批民進黨政府護航高端，成為高端股票異常起伏的幫兇，坑殺無辜股民。(圖／鄭正鈐提供)
國民黨立委鄭正鈐（右）開記者會，指出高端董事會第四段錄音檔內容，質疑高端利用美國國家衛生院的名聲，牟取政府補助、炒高股價，誤導投資大眾。痛批民進黨政府護航高端，成為高端股票異常起伏的幫兇，坑殺無辜股民。(圖／鄭正鈐提供)

國民黨立委鄭正鈐昨天舉行記者會公布高端董事會第四段錄音檔內容，質疑高端利用美國國家衛生院名聲，牟取政府補助、炒高股價、誤導投資大眾，民進黨政府護航高端，成為高端股票異常起伏的幫凶，坑殺無辜股民。

鄭正鈐指出，高端疫苗副董事長陳燦堅2020年4月27日表示，高端疫苗上市有望、與美國國家衛生院同步；當天，高端股價54.5元，到7月15日已漲到134.5元，漲勢高達246％，結果8月7日董事會錄音檔顯示，高端寫好一篇疫苗成效學術論文希望美國國衛院掛名發表，但美國國衛院覺得高端貢獻不夠，不願掛名背書，高端卻還跟對方說「只要掛名就是貢獻啦」。

鄭正鈐說，高端不斷對外宣稱與美國國衛院合作無間，美國國衛院根本不願意在高端論文掛名，高端難道不是利用美國國衛院的名聲欺騙國人、騙衛福部的補助？

對此，高端昨天表示，已委託律師提出加重誹謗、妨害信用、無故取得他人電磁紀錄罪等刑事告訴。高端指出，鄭正鈐等人除了涉嫌不法取得資料，明顯不諳科學學術文獻共同作者與致謝名單區別，未盡查證義務，公然利用記者會散布不實資訊，誤導大眾，損害公司名譽。

鄭正鈐表示，高端股價從2020年4月27日的54.5元，一路攀升至2021年5月17日的417元，漲了765%。高端內線炒股傳聞不斷，金管會更是移送九次異常交易分析報告。此外，被爆出股東名冊內有上千名民進黨員，有多位民進黨重要人士，高端與民進黨政府間是否涉入內線交易與官商勾結？留下太多可議之處，檢調應深入調查。

鄭正鈐指出，高端連二期的人體試驗都沒完成，民進黨政府就急著讓高端通過緊急使用授權（EUA），還為高端打造獨步全球的免疫橋接，替代三期臨床試驗；食藥署通過高端疫苗EUA的審查過程不公開透明，事前刻意更換反對免疫橋接的審查委員。

鄭正鈐表示，民進黨是執政黨，國會過半數，如果真的有心要公開合約，馬上就可以公開，民進黨總統候選人賴清德贊成公開高端疫苗採購合約，喊了十天仍沒公開，這就是典型的隨便講講、騙選票的行為。

高端疫苗 民進黨 EUA

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