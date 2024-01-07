賴皮寮又惹議 國安撤哨「換警站崗」 警：現有警力規畫防衝突

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，每天都有很多人前往拍照，近來改為員警站崗，再度引發爭議。（記者游明煌／攝影）

民進黨 總統候選人賴清德 老家違建爭議延燒，國安單位上月撤除崗哨、辦公休息室後，每天前往「賴皮寮」拍照、打卡、直播的人潮仍絡繹不絕，民眾發現日夜換成員警站崗，再度引發爭議。金山警分局澄清，並非24小時站崗，而是以現有警力規畫，防止政治立場不同民眾發生衝突。

新北市政府財政局4日派人前往賴清德老家丈量時，現場就有很多民眾圍觀，有不同政黨支持傾向的人發表議論，講得很大聲，差點就吵起來。現場有一名金山警分局便衣警員靠近了解狀況，維持現場秩序。

有民眾拍到不只白天，晚上也有員警站夜崗，質疑國安人員撤走後，難道變成員警維安站崗？再度引發質疑有沒有24小時維安？

金山警分局澄清，並沒有24小時的勤務，分局是以現在警力來規畫，主要是每天人潮仍很多，很多人在現場發表議論，為了防止政治立場不同的民眾發生衝突，才會派警力到現場。

警方說，曾有人揚言要放火、還有人表示要來抗議，每天也都有不少情資，因此為防止衝突事件發生，以現有警力規畫在現場維持秩序。

據一名白天到場的警員說，民眾把老家旁的大樹當觀光 景點，有如休息站，坐著聊天，大家靠很近，容易發生口角。有不少人是來拍照「朝聖」，來自各地都有，但因政治立場不同，常講沒兩句話就吵起來，尤其是不是違建，大家就常爭得面紅耳赤。