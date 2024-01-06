藍綠齊喊基本工資33K 鄭文燦：每年調5% 未來4年可達標

行政院副院長鄭文燦指出，若以目前每年調升約5%來看，預計最快下任總統任期結束時，基本工資月薪就能達到3萬3000元台幣。(中央社資料照片)

行政院副院長鄭文燦昨日表示，蔡總統上任以來年年調升基本工資 ，若以目前每年調升約5%來看，預計最快下任總統任期結束時，基本工資月薪就能達到3萬3000元（台幣，下同，約1066美元）。

鄭文燦昨日接受媒體專訪提到，近年台灣經濟表現亮眼，薪資也成長，但希望速度更快，若能照目前每年調整幅度，希望能在未來四年讓基本工資月薪達到33K。

總統大選投票日將至，千萬勞工 選票是兵家必爭之地，執政黨端出照顧勞工政績，在野黨候選人也紛紛提出勞工政策，國民黨總統候選人侯友宜先前同樣喊出逐步調升基本工資至3萬3000元。33K不只是「新夢想數字」，更成了藍綠共識。

而民眾黨總統候選人柯文哲則主張，最低工資應訂出公式或原則，數字不能用喊的。

蔡總統上任以來連續八年調升基本工資，今年元旦起基本工資月薪為2萬7470元、時薪183元，蔡總統任內月薪總調幅約37.3％，時薪達52.5％。

鄭文燦昨日指出，台灣人均所得首度逾3萬美元，觀察主計總處統計資料，民眾薪資所得成長，政府近年來也透過軍公教加薪、基本工資調升，並要求上市櫃公司全體員工薪酬資訊全揭露等策略，希望引導、帶動薪資成長。

青年除關注薪資，也重視居住政策。鄭文燦提到，政府透過平均地權條例、房地合一稅2.0、社宅、租金補貼等政策，盼能讓房價平穩，並照顧租屋族。

鄭文燦表示，政府會續推社宅，也可考慮嘗試推動50年、70年地上權住宅；此外新青安貸款自今年8月上路，政府持續給予年輕人支持。

另外針對產業政策，外界尤其關注台積電 布局，政府如何提供協助？鄭文燦表示，政府不會介入台積電設廠的思考策略，一切仍以台積電考量為主。

另先前傳出台積電先進封測廠正評估是否落腳雲林、嘉義，鄭文燦指出，雲林中科虎尾園區目前已滿載，政院支持其擴建，但短期內因預定擴建處仍有農業契作、園區報編等因素，尚須時間處理。

台積電先前確定不進駐龍科三期後，各縣市紛紛向台積電招手，政院日前召開「半導體重要議題會議」時，會中即討論到台積電及科技廠設廠需求，並盤點未來科學園區擴建狀況。