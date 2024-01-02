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學者點評辯論會 趙揮灑自如 蕭策略保守 吳做自己

記者歐陽良盈／台北2日電
世新大學傳播博士學程專任教授游梓翔表示，趙少康(圖)在副總統辯論會中揮灑自如。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)
世新大學傳播博士學程專任教授游梓翔表示，趙少康(圖)在副總統辯論會中揮灑自如。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)

唯一一場副總統辯論會昨天登場，世新大學傳播博士學程專任教授游梓翔形容，三人都不是「沒有聲音的人」，辯論好手趙少康揮灑自如，策略保守的蕭美琴成了輕量級，螺絲不斷的吳欣盈則像是羽量級。

游梓翔表示，蕭美琴原本深受期待，表現卻不如預期，策略過於保守，內容鮮少個人特色，立場上言必稱蔡賴，大幅讀稿、缺乏記憶點，讓蕭看來更像是蔡賴的發言人。趙少康展現個人風格，提及家中長輩遭遇、當場辭去中廣董事長、宣示未來不領薪水，要將官邸充作社會住宅，還有話題性的政策論述。

游梓翔表示，或許是忌憚趙的辯才，所以蕭美琴說「這不是戰情室」，但脫離講稿答覆問題本來就是參與辯論的基本要求。

中山大學政研所榮譽退休教授廖達琪認為，蕭美琴表現中規中舉，沒有特別亮點，但能掌握問題重點。趙少康口才便給、反擊能力強，顯得比較亮。吳欣盈是政壇生手，回答議題的熟稔度和掌握度不足，發揮的空間有限。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，記憶度最高的是趙少康，蕭美琴雖感冒，但表現穩健，攻守上都很穩。吳欣盈國、台、英三種語言交雜，攻防上走自己的路。文化大學廣告學系主任鈕則勳說，趙少康辭中廣董事長並當下簽名、承諾不領副總統薪水、捐官邸做青年住宅，讓蕭、吳幾乎看不到他的車尾燈。

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