「蔣經國日記」出版 自認悲劇人物 老蔣病後他才敢寫真心話

國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，30日舉行「蔣經國日記」新書發表會。（記者曾原信／攝影）

國史館昨天舉行故總統蔣經國 日記的新書發表會，首批出版1970至1979年。出席學者表示，有人認為蔣經國早就有民主化規畫，或認為勤政親民是刻意演出來，從日記看來兩者都不正確：就任總統之初的蔣經國，目標是成為傳統「仁君」，看不出民主改革打算；蔣也真心喜歡走入基層，甚至可說是唯一令他快樂的事。蔣經國也常在日記透露，國事與家事苦不堪言，自認是個悲劇人物。

現任蔣經國基金會董事長的前監察院長錢復，因重感冒改為發表錄影講話。錢復說，蔣經國早年日記須給父親審閱，因此內容可說乏善可陳。1972年老蔣總統病重，才能放心寫心裡的話。國史館選擇先出版最後十年的日記，相信也是這個道理。

台大歷史系教授陳翠蓮說，許多蔣經國舊屬說蔣早有民主化構想，但日記中並無類似記載。蔣較接近傳統帝王心理，認為繼承父親留下的黨國，就必須鞠躬盡瘁。日記也可看出，蔣雖在權力頂峰，但內心非常孤單，覺得國事宛如千鈞重擔。蔣謹言慎行，不讓別人察覺自己好惡，同時苦於沒人商量與分憂。在巨大工作壓力之下，嚴重失眠 ，常做惡夢，靠安眠藥入睡。日記中提到不少家庭問題，也給蔣帶來很多痛苦。

陳翠蓮表示，有人批評蔣經國親民愛民是裝出來，但日記顯示這並非政治表演，而是真心喜歡走入基層，甚至可說公務與家務都身心俱疲，唯一快樂就是下鄉時光。蔣強調，照顧民眾是一生責任，民眾熱情歡迎，覺得比任何勳章都可貴。不過蔣經國終究是傳統「仁君」，一方面想改善底層大眾生活，同時非常厭惡異己者。日記中常批評反對人士「敗類」，認為這些人背後都是陰謀詭計。