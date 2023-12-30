楊志良助講「絕子絕孫」言論惹議 張斯綱籲道歉

楊志良助講言論惹風波。(本報資料照片)

前衛生署長楊志良前晚到石牌福星宮，為國民黨 北市立委候選人張斯綱助講，楊談台灣生育率，諷民進黨 立委候選人吳思瑤快50歲沒生，這輩子絕子絕孫，還笑說要國民黨候選人徐巧芯「回家愛愛」，言論引發爭議，張斯綱昨天二度出面，呼籲楊志良向兩人道歉。

楊志良助講時表示，衛福部國民健康署說台灣女人超過30歲就沒用，所以「吳思瑤快要50歲了，她這輩子絕子絕孫啦！」張斯綱一聽苗頭不對，在旁揮手制止卻未果。

楊志良再說，台灣夫妻不孕症是世界第一名，7對就有1對不會生，再度點名吳思瑤有分。接著轉頭問一旁也來助講的徐巧芯要生了沒？徐急否認，楊直呼「妳快沒救了，趕快回家，今天不要來這邊講，回家去愛愛」，徐巧芯頻揮手拒絕說「我不想要生小孩」。

吳思瑤得知後反批，怎麼國民黨都是這種男人？簡直讓台灣的性平意識倒退30年，選舉比的是專業問政能力和服務建設成績，不是在比子宮的使用率，批楊是口無遮攔、仇女、厭女的慣犯。

徐巧芯表示，沒覺得被冒犯，純粹是因為跟楊志良本來就認識，知道在開玩笑，但她絕對不鼓勵任何人對女性生育指手畫腳。

楊志良昨上午仍說，一點都沒有失言，所講完全沒有錯，只是把事情講出來而已，非常尊重吳思瑤決定單身，但台灣是世界上最不結婚、最不生小孩的國家之一，至於徐巧芯知道他在開玩笑，他非常佩服徐年輕、貌美且講話得體。

但輿論仍狂燒，徐巧芯昨在臉書 自曝，遭綠營側翼性羞辱，才是真正傷害她的言論，絕對不會低頭，「我沒有做錯任何事」；徐住在屏東的婆婆留言聲援「我從來沒有問過她考不考慮生個孩子；只要你們夫妻倆商量好就OK」。

張斯綱說，楊志良發言談到台灣生育率，以致徐巧芯及吳思瑤被波及，他對此表達歉意，一向尊重女性，極度討厭沙文主義，每個人都應尊重女性的生育權。「綠營側翼跟極端支持者，不要藉由這件事，刻意性別羞辱徐巧芯」。