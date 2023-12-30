我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

楊志良助講「絕子絕孫」言論惹議 張斯綱籲道歉

記者林佳彣、邱書昱、楊正海／台北30日電
楊志良助講言論惹風波。(本報資料照片)
楊志良助講言論惹風波。(本報資料照片)

前衛生署長楊志良前晚到石牌福星宮，為國民黨北市立委候選人張斯綱助講，楊談台灣生育率，諷民進黨立委候選人吳思瑤快50歲沒生，這輩子絕子絕孫，還笑說要國民黨候選人徐巧芯「回家愛愛」，言論引發爭議，張斯綱昨天二度出面，呼籲楊志良向兩人道歉。

楊志良助講時表示，衛福部國民健康署說台灣女人超過30歲就沒用，所以「吳思瑤快要50歲了，她這輩子絕子絕孫啦！」張斯綱一聽苗頭不對，在旁揮手制止卻未果。

楊志良再說，台灣夫妻不孕症是世界第一名，7對就有1對不會生，再度點名吳思瑤有分。接著轉頭問一旁也來助講的徐巧芯要生了沒？徐急否認，楊直呼「妳快沒救了，趕快回家，今天不要來這邊講，回家去愛愛」，徐巧芯頻揮手拒絕說「我不想要生小孩」。

吳思瑤得知後反批，怎麼國民黨都是這種男人？簡直讓台灣的性平意識倒退30年，選舉比的是專業問政能力和服務建設成績，不是在比子宮的使用率，批楊是口無遮攔、仇女、厭女的慣犯。

徐巧芯表示，沒覺得被冒犯，純粹是因為跟楊志良本來就認識，知道在開玩笑，但她絕對不鼓勵任何人對女性生育指手畫腳。

楊志良昨上午仍說，一點都沒有失言，所講完全沒有錯，只是把事情講出來而已，非常尊重吳思瑤決定單身，但台灣是世界上最不結婚、最不生小孩的國家之一，至於徐巧芯知道他在開玩笑，他非常佩服徐年輕、貌美且講話得體。

但輿論仍狂燒，徐巧芯昨在臉書自曝，遭綠營側翼性羞辱，才是真正傷害她的言論，絕對不會低頭，「我沒有做錯任何事」；徐住在屏東的婆婆留言聲援「我從來沒有問過她考不考慮生個孩子；只要你們夫妻倆商量好就OK」。

張斯綱說，楊志良發言談到台灣生育率，以致徐巧芯及吳思瑤被波及，他對此表達歉意，一向尊重女性，極度討厭沙文主義，每個人都應尊重女性的生育權。「綠營側翼跟極端支持者，不要藉由這件事，刻意性別羞辱徐巧芯」。

國民黨 臉書 民進黨

上一則

生態遭破壞？ 柴山多杯孔珊瑚減 中油：目前無明顯影響

下一則

油輪變毒輪 走私大麻1380公斤 台史最大宗

延伸閱讀

楊志良站台喊「絕子絕孫」 張斯綱道歉：極度討厭沙文主義

楊志良站台喊「絕子絕孫」 張斯綱道歉：極度討厭沙文主義
萊豬食安把關 國民黨批蕭美琴對美退讓

萊豬食安把關 國民黨批蕭美琴對美退讓
徐巧芯爆林楚茵曾赴陸「綠能你不能」 林：竹篙鬥菜刀

徐巧芯爆林楚茵曾赴陸「綠能你不能」 林：竹篙鬥菜刀
遭控密會戰爭白手套 蕭美琴：烏龍

遭控密會戰爭白手套 蕭美琴：烏龍

熱門新聞

遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠