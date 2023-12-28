我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安局來討債？喬州女遭追討逾萬元社安金「超額付款」

緬因州撤銷川普參選總統資格 美國第二個州

台灣大選最新民調／賴蕭微幅領先侯康 差距2.8個百分點

記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（本報資料照片）
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

ETtoday民調雲29日公布最新民調，總統支持度，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴支持度為36.6%，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康支持度33.8%，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈支持度22.2%；前兩名的賴蕭配侯康配支持度差距2.8個百分點，賴蕭配微幅領先。

這份民調是12月27日、28日做的，有效樣本1740份，抽樣誤差正負2.35%。與12月25日、26日的ETtoday民調相較，賴蕭配支持度由38.1%微幅下滑1.5個百分點至本次36.6%；侯康配支持度由34.8%微幅下滑1個百分點至本次33.8%；柯盈配支持度由19.2%提升3個百分點至本次22.2%。

最新ETtoday民調指出，如果投票日當天民眾發現民進黨的賴蕭配與國民黨的侯康配當選機會都非常高，則賴蕭配支持度轉為38.1%，相較原本支持度增加1.5%、侯康配支持度轉為 36.1%，相較原本支持度增加2.3%、柯盈配支持度轉為19.0%，相較原本支持度減少3.2%，前兩名賴蕭配與侯康配的支持度差距為2個百分點。

最新ETtoday民調指出，各政黨在不分區立委政黨票的支持度，國民黨34.0%最高、民進黨31.4%次之、台灣民眾黨16.2%居第三。

ETtoday民調雲公布最新民調。（截圖自ETtoday民調雲）
ETtoday民調雲公布最新民調。（截圖自ETtoday民調雲）
ETtoday民調雲公布最新民調。（截圖自ETtoday民調雲）
ETtoday民調雲公布最新民調。（截圖自ETtoday民調雲）

民調 賴蕭配 侯康配

上一則

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

延伸閱讀

義美高志明接待趙少康 綠營警訊？

義美高志明接待趙少康 綠營警訊？
趙少康清大開講 學生犀利提問外交國防及中美問題

趙少康清大開講 學生犀利提問外交國防及中美問題
重磅快評／吳欣盈頻踩雷 柯文哲後悔錯過韓國瑜？

重磅快評／吳欣盈頻踩雷 柯文哲後悔錯過韓國瑜？
吳欣盈：韓國瑜已選過總統 柯主席選我當副手不奇怪

吳欣盈：韓國瑜已選過總統 柯主席選我當副手不奇怪

熱門新聞

遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16
沈嶸捐出善款幫助弱勢家庭。圖／紅心字會提供

黃金飆漲別急著賣 命理師公開背後原因「藏致富心法」

2023-12-25 12:16

超人氣

更多 >
IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫