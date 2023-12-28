台灣大選最新民調／賴蕭微幅領先侯康 差距2.8個百分點

民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

ETtoday民調 雲29日公布最新民調，總統支持度，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴支持度為36.6%，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康支持度33.8%，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈支持度22.2%；前兩名的賴蕭配 與侯康配 支持度差距2.8個百分點，賴蕭配微幅領先。

這份民調是12月27日、28日做的，有效樣本1740份，抽樣誤差正負2.35%。與12月25日、26日的ETtoday民調相較，賴蕭配支持度由38.1%微幅下滑1.5個百分點至本次36.6%；侯康配支持度由34.8%微幅下滑1個百分點至本次33.8%；柯盈配支持度由19.2%提升3個百分點至本次22.2%。

最新ETtoday民調指出，如果投票日當天民眾發現民進黨的賴蕭配與國民黨的侯康配當選機會都非常高，則賴蕭配支持度轉為38.1%，相較原本支持度增加1.5%、侯康配支持度轉為 36.1%，相較原本支持度增加2.3%、柯盈配支持度轉為19.0%，相較原本支持度減少3.2%，前兩名賴蕭配與侯康配的支持度差距為2個百分點。