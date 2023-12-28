國三生之死 侯友宜向犯罪宣戰：校園霸凌等同犯罪

國民黨總統候選人侯友宜針對校園安全提出四大主張，參照日韓修法嚴管、教育預防懲戒輔導、加強安檢阻絕危害、黑幫入侵加重刑責。（取材自YouTube）

台灣新北市一名楊姓國三學生25日在校遭同學以彈簧刀割頸，27日晚傷重不治。國民黨總統候選人侯友宜 在政見會第一輪發表中向犯罪宣戰，「校園安全和霸凌等同犯罪」，對於沒有保護孩子、即時挽救回來，發生這種悲劇，他哽咽表示非常自責，當晚他趕到醫院，看見孩子在加護病房中，鼓勵男學生「你要撐著，你一定要活著回來，一定要加油」，難過的是最後仍然無法即時搶救他的生命。

影片來源：udn video

第三場總統候選人電視政見發表會登場，侯友宜表示，當天他在醫院面對家屬，看到奶奶、爸爸都來了，媽媽悲傷、痛苦不堪，他不知如何安慰，爸爸一直問「怎麼會這樣」，老師也很自責，和家屬抱頭痛哭。對於沒有保護孩子、即時挽救回來，發生這種悲劇，「我非常自責」，面對這樣的事件，除了沉痛還有焦慮，到底校園會在哪個角落再發生如此的狀況。

「校園安全、霸凌、社會安全網，我們都不是局外人」，侯友宜表示，必須讓孩子安心求學成長，必須拿出有效的對策，面對問題、解決問題、刻不容緩、痛定思痛，校園安全不能等，校園暴力零容忍。

侯友宜提出四大主張，包含參照日韓修法嚴管、教育預防懲戒輔導、加強安檢阻絕危害、黑幫入侵加重刑責。現行「少年事件處理法」應參照日本 、韓國經驗，尤其針對重大犯罪部份，在年齡、管束、刑責等規定上重新檢視，例如日本在2000年對「少年法」進行修訂，使可以接受刑事處分的年齡從16歲以上降至14歲。

侯友宜說，在校園安全檢查部分，現行規範有漏洞與缺失。教育部去年修改了規定，原則禁止老師檢查是否有違禁品，只能在合理懷疑有毒品 或槍砲彈械的情況下，而且還要有兩位家長委員陪同，全程錄影，才能檢查，尊重孩子的隱私外，更要保護孩子的安全，但目前老師根本無法預防校園暴力。

侯友宜說，他主張參考英國的規定，在一般情形下，在學生在場、另外一位老師見證的情形下，校長、老師就可以檢查；在緊急情形下，老師就可以逕行檢查。維護校園安全，不用等家長委員到場，可以事後再向家長委員會備查。除非特殊情況，否則應由同性別老師執行檢查而對於因為合理管教孩童而涉訟的老師。

他說，一次霸凌就是一輩子的陰影，這次並非單一事件、地區，全國都應共同面對嚴肅的問題。

侯友宜表示，一個國中生的死亡，讓人傷痛，但再怎麼傷痛，在現有民進黨政府制定的規範下，學校與執法人員再賣力都於事無補，因為現在面臨的不只是技術層面的問題，還有價值的選擇。

他說，台灣的現況是，學校與警察在維持秩序時，公權力是被限縮的。他不希望以「假人權之名行保護惡人之實」，要的是所有的人權都能得到照顧，善良者能有安身立命的機會，好人者可避免惡人騷擾，惡人的犯罪必須受到應有的懲治。

他說，這次事件應要發揮同理心，以關懷的力量避免傷痛繼續擴大，一起面對、解決困境、彌補不足，要竭盡全力讓遺憾減少發生，甚至要讓犯罪在校園零容忍，也要給孩子平安的環境。