台灣總統政見會最終場怎搶分？ 學者揭藍綠白弱點「要有搶中間選民企圖心」

民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜(中)、民眾黨總統候選人柯文哲(右)。（聯合報系資料照）

第16任總統候選人第三場電視政見發表會28日晚登場，這是最終場政見會，30日就要舉行辯論了。賴侯柯收尾如何得分？文化大學廣告學系主任鈕則勳認為，一定要有拓票到中間選民的企圖心。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，可從各自特質延伸到政見面。

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鈕則勳受訪時指出，國民黨 總統候選人侯友宜 有中間選民、南部、年輕族群「三弱」，前兩場多用台語就是想拓票，打詐則是民眾有感議題，明顯是要拓票中間選民，依侯的拓票策略和脈絡來說，第三場也應用拓票思維為主來補三弱。

鈕則勳認為，抗中抹紅只能固票，中間選民不喜歡意識形態的東西，民進黨 總統候選人賴清德一直打抗中牌，會讓中間選民覺得無牌可打、黔驢技窮，要強化格局和高度，跳脫抗中牌。

鈕則勳推測，民進黨總統候選人柯文哲應會貫徹打藍打綠主軸，但這樣無法凸顯柯優於賴、侯，應用擔任台北市長的政績做鋪墊，證明自己是有行政能力的，然後再提出政見，用政績來支撐，政見才不會虛虛的。

劉嘉薇受訪時指出，最後一場應該要有亮點，賴、侯、柯可提出一項台灣極需解決的問題並給予具體解方，且正式回應自己深陷的居住正義問題，建議藍白可以談論後續組閣安排，以拉攏其他陣營選民。

劉嘉薇表示，依外界對三人的印象，賴清德特質是擇善固執，侯友宜特質是正義、願意關懷，柯文哲特質是務實理性，三人可強調各自特質，再延伸到政見面。

劉嘉薇認為，賴清德可以強調民進黨的執政優勢，確保政策延續，以及相較侯、柯，賴從政經驗最豐富，是政治老手，最能處理國家大事，並強調執政後不會引發戰爭，以安民心。賴過去給人印象較為強硬，可加強善的部分，主打擇善固執這面。

劉嘉薇表示，2020年的總統大選主打拚經濟，這次似乎轉為居住正義的議題，經濟上講的較少，國民黨財經人才多，侯友宜可加強藍營這項財經強項，並承諾當選後兩岸關係和平。國民黨給外界的印象是保守，侯友宜可以強調他與國民黨是願意創新的，從這次提出的創新相關政見來論述。