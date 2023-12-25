重磅快評／財產申報不實20年 賴清德何來資格選總統

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅爭議持續延燒，他雖以「有條件公益信託」危機處理，然而真正的問題才浮現，連日來更成為民眾前往拍照打卡熱點。(本報資料照片)

賴皮寮事件引發網民在谷歌地圖打卡賴皮系列地標，猶如網路社運，迫使賴清德 提出建物稅籍申請，承認擁有這棟違建。他雖以「有條件公益信託」危機處理，然而，真正的問題才浮現：總統大選登記要申報財產，賴清德隱匿違建20年，涉嫌財產登記不實，又違法故意不信託，他作不到公職人員最起碼的清廉，何來資格選總統？

依據1999年至今的空照圖、土地登記等資料證實，賴皮寮並非賴清德祖父在1958年取得的礦工工寮，真正的祖宅是小洋房隔壁的老舊磚房（中福路85號）。賴清德隱匿20年前起造的新違建，這和中福里乃至全台2300多處礦工後代的違建一點關係都沒有。賴副總統若還知羞恥，就不要躲在弱勢背後，利用他們作人肉盾牌保護自己的小洋房。

賴清德之母在2004年買下祖宅隔壁的土地755平方公尺；前一年該地空照圖就顯示已開始整地。2004年建物落成，以門牌整編分割方式取得84號門牌。翌年，空照圖顯示小花園也竣工。但這棟新房只有土地登記，建物自始就無登記。

賴清德曾以取得門牌為由，辯稱建物非違建，還佯稱新違建是老宅破舊整新，反嗆監督的聲音是政治追殺。其實，違建只要取得土地所有人許可，不僅能申請門牌，申請水電都沒問題。值得追究的第一個問題是：賴清德若基於親情念舊，為何不改建祖宅，而是在隔壁蓋新宅？

根據經濟部資料，賴家所在屬「萬里六坑」礦業用地，賴母向李姓人士購地，取得土地的地目是旱地。根據內政部 規定，礦業用地不能蓋住宅，只有基於水土保持目的可容許興建辦公室與宿舍。換句話說，時任立委的賴清德早已知道，買地建宅不可能取得建照，他是明知故犯蓋違建。

賴皮寮沒有建照，自然不會有使用執照。然而，違建也可申請稅籍，只是繳稅無法合法化，仍可能被拆。第二個疑問是：賴清德為何20年來寧可藏著違建，也不願申請稅籍，和平民百姓一樣繳稅？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）