我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

重磅快評／財產申報不實20年 賴清德何來資格選總統

重磅快評
民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅爭議持續延燒，他雖以「有條件公益信託」危機處理，然而真正的問題才浮現，連日來更成為民眾前往拍照打卡熱點。(本報資料照片)
民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅爭議持續延燒，他雖以「有條件公益信託」危機處理，然而真正的問題才浮現，連日來更成為民眾前往拍照打卡熱點。(本報資料照片)

賴皮寮事件引發網民在谷歌地圖打卡賴皮系列地標，猶如網路社運，迫使賴清德提出建物稅籍申請，承認擁有這棟違建。他雖以「有條件公益信託」危機處理，然而，真正的問題才浮現：總統大選登記要申報財產，賴清德隱匿違建20年，涉嫌財產登記不實，又違法故意不信託，他作不到公職人員最起碼的清廉，何來資格選總統？

依據1999年至今的空照圖、土地登記等資料證實，賴皮寮並非賴清德祖父在1958年取得的礦工工寮，真正的祖宅是小洋房隔壁的老舊磚房（中福路85號）。賴清德隱匿20年前起造的新違建，這和中福里乃至全台2300多處礦工後代的違建一點關係都沒有。賴副總統若還知羞恥，就不要躲在弱勢背後，利用他們作人肉盾牌保護自己的小洋房。

賴清德之母在2004年買下祖宅隔壁的土地755平方公尺；前一年該地空照圖就顯示已開始整地。2004年建物落成，以門牌整編分割方式取得84號門牌。翌年，空照圖顯示小花園也竣工。但這棟新房只有土地登記，建物自始就無登記。

賴清德曾以取得門牌為由，辯稱建物非違建，還佯稱新違建是老宅破舊整新，反嗆監督的聲音是政治追殺。其實，違建只要取得土地所有人許可，不僅能申請門牌，申請水電都沒問題。值得追究的第一個問題是：賴清德若基於親情念舊，為何不改建祖宅，而是在隔壁蓋新宅？

根據經濟部資料，賴家所在屬「萬里六坑」礦業用地，賴母向李姓人士購地，取得土地的地目是旱地。根據內政部規定，礦業用地不能蓋住宅，只有基於水土保持目的可容許興建辦公室與宿舍。換句話說，時任立委的賴清德早已知道，買地建宅不可能取得建照，他是明知故犯蓋違建。

賴皮寮沒有建照，自然不會有使用執照。然而，違建也可申請稅籍，只是繳稅無法合法化，仍可能被拆。第二個疑問是：賴清德為何20年來寧可藏著違建，也不願申請稅籍，和平民百姓一樣繳稅？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

賴清德 內政部

上一則

環團會師反空汙 疾呼中火無煤7天 中市環保局長支持

下一則

新聞幕後／「得中部、得天下」 藍綠白決戰中台灣

延伸閱讀

侯友宜稱中華民國憲法是護國神山 賴清德批鄉愿

侯友宜稱中華民國憲法是護國神山 賴清德批鄉愿
趙少康口誤喊老大 賴清德：我當總統、人民才是老大

趙少康口誤喊老大 賴清德：我當總統、人民才是老大
蕭美琴：支持賴蕭的人不是因為仇恨 是對台灣的愛

蕭美琴：支持賴蕭的人不是因為仇恨 是對台灣的愛
賴清德反酸柯文哲：師法毛澤東、雍正才可能是獨裁者

賴清德反酸柯文哲：師法毛澤東、雍正才可能是獨裁者

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

2023-12-18 13:12

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號