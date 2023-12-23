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「尊重黨處置」 綠營黃文峯挺侯友宜：政治是一時、做人是永遠

台灣新聞組／台北23日電
民進黨前省諮議員黃文峯（右二）、太保市農會總幹事黃麗貞（右一）22日接受國民黨總統候選人侯友宜（左二）披上競選背心，一起高喊侯友宜當選。（記者黃于凡／攝影）
民進黨前省諮議員黃文峯（右二）、太保市農會總幹事黃麗貞（右一）22日接受國民黨總統候選人侯友宜（左二）披上競選背心，一起高喊侯友宜當選。（記者黃于凡／攝影）

民進黨總統候選人賴清德全國環島拼字活動昨天前進南台灣，賴清德表示，只有民進黨國會過半，國家的未來才有希望，賴也說他擔任總統後，會以高標準面對弊案，讓黑、金、槍、毒、詐騙無容身之地。國民黨總統候選人侯友宜昨回鄉嘉義造勢，與賴隔空較勁、王不見王，侯強調，嘉義縣絕對不能被對方贏十萬票，應該要倒贏十萬票。

賴清德全國環島拼字活動昨前進高雄、台南、嘉義、雲林，繼前天在宜花東屏拼出「選對的人」之後，昨天拼出「走對的路」。賴清德在高雄強調，希望高雄的八席立委全部當選，高雄的建設才能加速推動；只有民進黨國會過半，國家的未來才有希望。賴也說，大南方的未來，只會愈來愈壯大繁榮。

賴清德在台南提及他擔任總統後，會以高標準面對弊案，讓黑、金、槍、毒、詐騙無容身之地。賴清德到嘉義太保造勢，嘉義縣長翁章梁及嘉義縣市立委候選人全程參與，高喊國會過半數，嘉義大進步。賴也在雲林表示，他當選總統後，將「不是綠、不是藍也不是白」，而是希望的色彩，讓台灣每一國人都有希望。

侯友宜昨再返鄉嘉義造勢，今年7月為侯友宜製作加油棒分送鄉親的民進黨前省諮議員黃文峯，昨再度現身力挺，地方解讀綠營倒戈。黃文峯稱侯友宜是他國小、國中同學，且是有能力、有魄力，更能解決台灣與對岸處境的人，「政治是一時的，做人是永遠的」，這次一定要站出來相挺，他會尊重黨中央的處置。

侯友宜說，他看到黃文峯及許多不分黨派的民代都站出來，用這種態度才能團結台灣，國家才有機會進步。

侯友宜說，選舉不到最後一刻，絕對不能鬆懈，這次總統選舉支持度差不多，票開出來才知誰輸誰贏，嘉義縣絕對不能被對方說要贏十萬票，應該是要倒贏十萬票才對。

侯友宜也向郭台銘喊話表示，郭是台灣經濟重要推手，未來希望郭董和他並肩作戰，也可在國家大事扮演重要角色，推動經濟發展、布局全球。

民進黨前省諮議員黃文峯（右）22日披上侯友宜競選背心。（記者黃于凡／攝影）
民進黨前省諮議員黃文峯（右）22日披上侯友宜競選背心。（記者黃于凡／攝影）
民進黨總統候選人賴清德環島拼圖嘉義站22日到太保市的鎮福宮。（記者余承翰／攝影）
民進黨總統候選人賴清德環島拼圖嘉義站22日到太保市的鎮福宮。（記者余承翰／攝影）

侯友宜 賴清德 民進黨

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