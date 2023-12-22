黑白集／賴神倨傲不改 全台將成受災戶

副總統賴清德。(本報資料照片)

半年前若問誰將當選下屆總統，答案必是賴清德 。甚至有人預判對手一盤散沙，民進黨必將延續完全執政。如今距投票 僅20多天，賴清德領先幅度卻降到誤差範圍內，綠營立委選情甚至優勢不再，尤其「賴皮寮」事件延燒損傷嚴重。原本大好局面演成險象環生，究其原因，還是「賴神」個性使然。

候選人被檢舉違建，歷來有之，通常補稅 或自拆即能熄火。賴清德萬里故居一燒三月，如今爆發「閃燃」，正因為他始終振振有詞。但隨更多畫面曝光，原來「工寮」早改建成花園小樓，還派特勤人員駐守。相較昔日市長任內對南鐵拆遷戶施以鐵腕，賴清德如今的哭腔，很難激起同情。

外型英俊又有苦學上進的醫師光環，賴清德出道不久即躋身政治明星，順遂經歷卻成為罩門。黨內多稱他「擇善固執」，但眾多案例顯示，所謂善或不善全憑他一己認定。

四年前他爭取總統提名，被深諳君王術的蔡英文逆轉，也暴露其剛愎、缺乏彈性的弱點。這次，從立委提名紛爭，正國會及余天的反彈，和此次賴皮寮事件，皆顯示賴神一味堅持當「神級」人物，倨傲執拗不曾改變。

賴清德目前仍是最受看好的候選人，但他若改不掉自矜自戀，未來無論黨內、國內，乃至兩岸與國際，都將災難四起。屆時，受災戶不只他個人，而是全台灣。(轉載自聯合報)