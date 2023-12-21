民進黨「這問題」不解決 郭正亮預言恐「1屍15命」

前民進黨立委郭正亮（圖）直言，賴蕭配支持度被追平，跟賴清德萬里老家違建爭議有很大關係。(本報資料照片)

2024大選進入倒數階段，本報系聯合報19日公布民調，國民黨侯康配支持度攀升至31%，與民進黨賴蕭配 打成平手，民眾黨柯盈配支持度為21%仍落後。對此，前立委郭正亮表示，賴蕭配支持被追平，跟賴清德 萬里老家違建爭議有很大關係，民進黨現在最擔心的是「1屍15命」，拖越久越不利選情。

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮19日在政論節目中表示，賴蕭配支持度從40%崩跌到35%、36%左右，現在只有31%被侯康配追平，跟老家違建爭議有關，賴清德人設的破滅導致缺乏支持度向上攀升的動力，而且影響的不只是賴的個人選情，拖得越久越不利，現在民進黨最擔心的是「1屍15命」。

郭正亮表示，藍綠支持度拉平，代表兩黨的基本盤都回歸了，剩下中間選民在游移，賴清德老家爭議遲不解決，很可能影響中間選民的選擇，遷怒於立委選舉，民進黨目前有15個立委選區屬於PK盤，只要被影響到1%、2%，很可能就會落選。

郭還說，單一選區有個特質，如果選民想藉此做為「懲罰」手段，結果是很恐怖的。現在「賴皮寮」如影隨形甩脫不了，同黨立委也會考慮是否要請賴清德來站台，這情況如同九合一選舉時的林智堅論文抄襲及新竹棒球場風波，造成綠營北北基桃竹選情「1屍5命」的慘況。

針對賴清德萬里老家涉違建爭議，日前新北市政府工務局曾發公文指出，賴清德老家無使用執照及建物登記等合法證明資料，確認屬於既存違章建築，依據「新北市違章建築拆除優先次序表」，將依規定拍照建檔列管。

新北市工務局長祝惠美也說明，違建的拆除作業依規定有優先次序，與「不用拆」的定義並不相同。新北市違建分為四個等級，分別為A優先拆除、B政策性案件、C特定性違建、D一般性案件；凡既存違建皆屬於一般性案件，除非影響公共安全、交通或環境衛生，才會列為優先拆除對象。