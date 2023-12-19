賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議延燒，有民眾慕名而來拍照打卡。（記者許正宏／攝影）

民進黨 總統候選人賴清德 的萬里老家違建，日前在Google地圖被改名為「賴皮寮」，不時有民眾慕名前往自拍打卡，民眾黨總統候選人柯文哲 昨天諷刺賴老家已變成台灣觀光事業新的打卡點，國民黨總統候選人侯友宜則要賴清德把事情說清楚就好了，「人家要問的問題就說清楚」。

賴競總發言人郭雅慧表示，近來諸多對賴清德老家的選舉抹黑，包括萬里老家有憲兵崗哨、協助環境清潔等，事實是家戶周邊灑掃清潔等事務皆由賴家親友與委託友人打理，未曾委由國安特勤協助。國安單位設置崗哨、維安事務的安排，一切依照特種勤務等規範，候選人及總部尊重國安單位依法專業辦理。

賴清德萬里老家既存違建爭議持續延燒，昨天下午有許多民眾好奇前往一探究竟，還有退休民眾從桃園北上，在老宅前自拍打卡。有民眾欲走進建物旁小花園，遭一旁設哨的疑似國安人員阻止，雙方爆發口角；民眾主張，在國有地上為何不得進入，號召其他民眾一起走進賴宅旁的小花園，疑似國安人員只能跟隨在旁警戒。

柯文哲昨表示，舉行金融政見記者會前十分鐘特地到Google地圖搜尋，還是看到「賴皮寮」，這個已經變成新的打卡點，「對台灣觀光事業來講，又多了一個新景點」。

針對賴清德前天在台南表示，民進黨長期在台南執政不是100分，一定有些欠缺、做不好甚至是做錯的地方，民進黨會面對問題、解決問題，檢討改進，該辦就辦、該移送就移送、該離開就離開。柯文哲反問，「我們幫他複習一下，光電、爐碴、八八槍、議長賄選案、陳宗彥（行政院前發言人）、還有陳凱凌（台南市經發局前局長），還有沒有？我想族繁不及備載，其他人會幫我補上去。」